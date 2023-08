Patrícia Poeta é atrapalhada, chega "atrasada" ao 'Encontro' e pede desculpas

Patrícia Poeta é atrapalhada por problemas técnicos; programa desta terça-feira, 29, foi uma confusão

Quem assistiu ao Encontro nesta terça-feira, 29, ficou surpreso com uma situação inusitada logo na abertura do programa. É que a atração foi iniciada pela ex-BBB Thelminha que chamou um link ao vivo para falar sobre a mudança no tempo em São Paulo.

A atração então foi para o intervalo sem qualquer sinal da presença de Patrícia Poeta. Após intervalo, a titular finalmente deu as caras no programa e explicou o que aconteceu. Ela disse que a ideia era começar o programa do lado de fora do estúdio, mas um problema técnico acabou atrapalhando tudo.

"Estávamos nós tomando um cafezinho lá fora, achando que vocês estavam ouvindo a gente, mas não aconteceu. Sabe quem salvou? Thelminha", disse ela. A ex-BBB se saiu bem ao contornar a situação. "Teste ao vivo aqui", disse ela.

Poeta então pediu desculpas pelo erro grave e continuou o programa normalmente. "Ainda não pedi desculpas para o pessoal de casa. Mas programa ao vivo é assim mesmo, ta aí a prova concreta de que o programa é realmente ao vivo e você acompanha... ou não acompanha quando há um problema técnico", disparou ela.

Patrícia Poeta comanda o Encontro sozinha desde julho, quando Manoel Soares deixou a atração. Ela conta com a ajuda de Thelminha, que coordena as pautas de saúde, e de Tati Machado, que auxilia nas entrevistas.

Chega mais que o #Encontro tá no ar, bb! Como tá a temperatura por aí? 🥶 pic.twitter.com/XU8cZcTocw — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 29, 2023

Poderosa, Tati Machado curte férias na Bahia

Em alta na Globo onde está ganhando cada vez mais espaço, a apresentadora e jornalista Tati Machado está curtindo dias de férias na Bahia. Neste final de semana, ela surgiu de biquíni ao lado do maridão em cliques inéditos.

Poderosa com uma peça azul, ela surgiu sorridente durante os merecidos dias de relaxamento em terras baianas. "Tudo certo na Bahia", disse ela que mostrou seu sorrisão para os fãs encantando os seguidores.