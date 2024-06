Alan Severiano viraliza após incidente ao vivo em jornal da Globo: 'Quebrei'

Apresentador do 'SP1', o âncora Alan Severiano divertiu os internautas com reação ao quebrar um item durante a transmissão do jornal

Apresentador do 'SP1', da Globo, o jornalista Alan Severiano divertiu os telespectadores na edição desta terça-feira, 11, ao quebrar, sem querer, um copo de vidro no estúdio. O momento inusitado aconteceu durante a transmissão ao vivo do telejornal local de São Paulo e rapidamente viralizou nas redes sociais.

Na ocasião, o âncora iniciava a pauta sobre cursos gratuitos nas Fábricas de Culturas de São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Enquanto seguia até a bancada do local, Alan acabou esbarrando o braço em um copo de água, que imediatamente foi parar no chão.

"Ih, caramba, quebrei o copo aqui, ao vivo. Mas daqui a pouquinho a gente se ajeita", reagiu o jornalista, retornando ao assunto principal. O momento, é claro, não passou despercebido e ficou entre os assuntos mais comentados da internet.

"Às vezes, quebrar copo é sinal de sorte, né? Tadinho do Alan Severiano", escreveu um internauta na rede social X, antigo Twitter. "Você sabe que virou dona de casa quando o Alan Severiano quebrou um copo ao vivo e eu já tava berrando com a TV: 'Vai se cortar, menino, cuidado'", se divertiu outro.

Alan Severiano revela como conheceu a esposa

No comando do SP1 e eventualmente no Jornal Hoje, apresentador Alan Severiano é discreto com sua vida pessoal. Contudo, por aparecer todos os dias na casa dos telespectadores, muita gente se pergunta como o âncora é longe das bancadas. Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, ele contou como é sua vida longe das telinhas.

Mais conhecido pelo público de São Paulo após assumir o lugar de César Tralli no SP1, Alan Severiano, de 47 anos, é casado e tem duas filhas, Olívia, de 15 anos, e Anita, de 13. Inclusive, a amada e mãe de suas herdeiras, Rachel Rubin, também trabalha como jornalista. O apresentador então contou como iniciou o relacionamento nos anos 2000; confira o bate-papo completo!