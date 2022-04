Adriane Galisteu anuncia preparativos para mais uma temporada de 'Power Couple'

Apresentadora Adriane Galisteu surgiu toda estilosa em estúdio da Record TV para anunciar início de trabalho em mais um reality da emissora

CARAS Digital Publicado em 16/04/2022, às 20h04

A apresentadora Adriane Galisteu (48) já está se preparando para mais uma temporada do Power Couple.

Neste sábado, 16, a loira compartilhou fotos em sua rede social para contar a novidade para os fãs que está por vir.

"Estúdio G ativar. Começando os preparativos! Amores, o nosso #powercouple tá chegando! Seguraaaaaa", avisou ela ao surgir toda estilosa nos corredores da Record TV.

Nos comentários, os internautas admiraram a famosa e vibraram com mais uma temporada no comando dela. "Perfeita", elogiaram. "Vai com tudo", encorajaram outros.

Ainda recentemente, antes de voltar ao trabalho, Adriane Galisteu encantou ao compartilhar fotos de sua viagem em família pela Suíça.

Adriane Galisteu anuncia preparativos para o Power Couple: