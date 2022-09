Adele ganha o primeiro Emmy da carreira: ''Muito honrada''

A cantora Adele levou para casa o primeiro Emmy da carreira, a premiação que prestigia as melhores atrações da televisão

Redação Publicado em 05/09/2022, às 13h19

Adele (34) ganhou o primeiro Emmy Award da carreira com o show especial One Night Only, da CBS. A cantora levou a estatueta pela Emmy Outstanding Variety Special (pré-gravado).

Agora, a artista está muito próxima de se tornar uma EGOT, ou seja, vencedora do Oscar, Grammy, Emmy e Tony, este último, é o que falta para ela.

Vale comentar que os EGOTs são considerados um grupo de elite da classe artística. Alguns deles são: Jennifer Hudson, Rita Moreno, Mel Brooks, Whoopi Goldberg e John Legend.

No perfil do Instagram, a cantora compartilhou fotos com a estatueta e agradeceu. "Caramba, estou satisfeita como um soco! Obrigado @mrbenwinston por deixar isso para mim esta tarde!! Confie em mim para ter oficialmente um EGO. Muito obrigado @televisionacad, estou muito honrada em receber isso. Grande abraço a todos os envolvidos. @griffithobservatory obrigado por me deixar cantar em sua montanha e grande amor a todos os outros indicados x", escreveu ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adele (@adele)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!