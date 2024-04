Acusado de racismo, Ratinho não deve se pronunciar; entenda

No Programa do Ratinho, apresentador foi criticado após comentário sobre cabelo de bailarina. A equipe do contratado do SBT se pronunciou à CARAS Brasil

Ratinho novamente está no centro de uma controvérsia. Na edição de seu programa exibida nesta segunda-feira, 1º, o apresentador causou indignação do público durante uma interação com a bailarina Cintia Mello. O contratado do SBT questionou se o cabelo black power da mulher era peruca e sugeriu que ela tivesse piolho.

A situação aconteceu durante um quadro que contava com apresentação do ballet do canal. "Cintia, essa peruca sua é a mais bonita", comentou. "Mas não é peruca, é meu cabelo. Hoje realmente é o meu", rebateu ela, que em seguida foi surpreendida pelo comunicador.

"Não é seu cabelo... Mas eu vi um piolho", disse ele. "Que piolho?", questionou a dançarina. Logo depois, o famoso chamou Milene Pavorô e pediu que ela puxasse o cabelo de Cintia para saber se era verdadeiro. "Puxa o cabelo dela, Milene!", ordenou.

A atitude de Carlos Massa, nome de batismo de Ratinho, repercutiu negativamente por perfis do movimento negro no Brasil e a classe artistica. Procurado pela CARAS Brasil, Ratinho disse que não vai se pronunciar sobre o assunto. No programa de hoje, ele deve seguir o trabalho normalmente.

A equipe do apresentador explicou à reportagem que "Ratinho não concorda com a forma com que as pessoas estão interpretando a situação". Procuramos o SBT, que não se pronunciou sobre o episódio exibido em horário nobre, apenas indicou a assessoria pessoal de seu contratado.

Tammy Miranda abandona Programa do Ratinho

Em fevereiro, Ratinho foi acusado de transfobia por Tammy Miranda durante o seu programa. Ao anunciar a participação do filho de Gretchen, o comunicador questionou se ele era ele ou ela. "Eu não sei se ele ou ela. É ele, né? É ele! É o Thammy! Agora ela tem barba, né?".

O vereador do PSD por São Paulo abandou o programa antes mesmo de entrar no palco e gravou um vídeo expondo sua insatisfação pelo apresentador.