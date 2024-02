Thammy Miranda explica situação no Programa do Ratinho

Thammy Miranda, vereador de São Paulo, abandonou os bastidores do estúdio do Programa do Ratinho após um comentário transfóbico do apresentador

Thammy Miranda abandonou o Programa do Ratinho após um comentário transfóbico feito por Carlos Roberto Massa, o Ratinho. Esperando para ser entrevistado, o filho de Gretchen acompanhava a atração dos bastidores quando ouviu a fala preconceituosa do veterano.

"Eu não sei se ele ou ela. É ele, né? É ele! É o Thammy! Agora ela tem barba, né?", disse Ratinho ao anunciar a entrevista com o vereador.

Após o ocorrido, Thammy gravou um vídeo e falou sobre o ocorrido. "Eu me senti um pouco desrespeitado com o começo do programa. Achei desnecessário, um tipo de brincadeira que não cabe mais. [...] Eu só peço respeito, mais nada. Eu respeito todo mundo", afirmou.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Ratinho faz um comentário preconceituoso envolvendo Thammy. Em 2018, o apresentador afirmou que era 'careta', por isso não conseguia reconhecer o filho de Gretchen como homem.

"Eu não consigo entender. No ano passado, aquele rapaz… Pabllo Vittar, tem saco, eu vi. Tava na internet, eu vi. Ganhou como Melhor Cantora, mas não é cantora. É cantor. Quem tem saco é cantor. Agora o homem mais sexy é a Thammy? Ela não tem saco. Eu sou careta. Eu não vou mudar. Eu não faço questão de mudar", disse ele na ocasião.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Perfil.com Brasil (@perfilcombrasil)

Quem é o pai de Thammy Miranda? Eles surgiram juntos em festa

Thammy Miranda, filho da cantora Gretchen, é discreto com o lado da família paterna e quase não aparece com o pai. Porém, ele abriu uma exceção ao mostrar as imagens de como foi a festa de aniversário do seu filho, Bento, de 4 anos. Ele é fruto do relacionamento da cantora com o delegado Silva Neto. Na festa, eles posaram juntos para uma foto da família e a imagem foi exibida no vídeo do aniversário. Saiba mais!