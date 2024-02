Quem é o pai de Thammy Miranda? Eles surgiram juntos em festa

Filho de Gretchen, Thammy Miranda faz rara aparição com o pai durante a festa de aniversário do filho. Veja as imagens deles juntos

Filho da cantora Gretchen, ele é discreto com o lado da família paterna e quase não aparece com o pai. Porém, ele abriu uma exceção ao mostrar as imagens de como foi a festa de aniversário do seu filho, Bento, de 4 anos.

Thammy é fruto do relacionamento de Gretchen com o delegado Silva Neto. Na festa, eles posaram juntos para uma foto da família e a imagem foi exibida no vídeo do aniversário.

Há pouco tempo, Silva Neto falou sobre o nascimento do filho. “Vim de uma família pobre, meu pai trabalhou muito e fomos para uma família de classe média. Conheci a Maria Odete Brito de Miranda e, em 1981, tivemos um casamento e desta nasceu nosso primeiro filho, Thammy Miranda. Até hoje somos amigos”, disse ele, segundo o jornal Extra.

Andressa Ferreira rebate sobre ter casado com uma pessoa transgênero

A modelo Andressa Ferreira foi questionada mais uma vez por uma pessoa em sua rede social sobre a escolha de ter casado com pessoa transgênero, o vereador Thammy Miranda. "Se você gosta de homem, por que não casou com um de verdade? Porque Thammy é uma mulher e não um homem", afirmou a pessoa ignorando o fato do filho de Gretchen ser transgênero e ter passado por uma transformação.

Bem decidida e sem titubear, Andressa Ferreira logo rebateu à afirmação enaltecendo seu marido e o defendendo da crítica. "Escolhi um homem de verdade, não um pin** de verdade e olha que eu já fui solteira, já transei com muitos homens por aí, muitos não sabem por onde começar, parei aqui, porque sabe fazer direitinho", deu a entender que o vereador a deixa muito satisfeita.