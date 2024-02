Filho de Andressa e Thammy Miranda ganha festão de aniversário

Ele cresceu! Filho de Andressa e Thammy Miranda, Bento, celebra seu 4 anos com festão temático luxuoso; veja as fotos do evento

O filho de Andressa Ferreira e Thammy Miranda, Bento Miranda, comemorou seus 4 anos em grande estilo. Nesta quinta-feira, 22, a mamãe do pequeno compartilhou os registros do evento luxuoso e impressionou com os detalhes.

Com o tema de Super Mario, adaptado para Super Bento, a família de Gretchen celebrou o aniversário do menino. Nos registros, foi possível ver a decoração impecável, lembrancinhas, doces e look dos papais. Além da Rainha do Rebolado ter aparecido no momento.

"Festa Bento", postou a influenciadora fitness os cliques da festa toda personalizada de seu único herdeiro do casamento com Thammy Miranda.

Há mais de 10 anos com o político, Andressa Ferreira recentemente defendeu seu relacionamento com o herdeiro de Gretchen. "Respeita nossa história 10 anos juntos de muito respeito! O melhor presente que Deus nos concedeu? Nosso filho! Resultado do nosso AMOR!", declarou a famosa. "Acho tão feio quem fala mal de gay e tem a vida toda errada, sem moral! Trai a esposa, engana os outros! Deseja a mulher do próximo, não honra os pais! E ainda julga", disparou ela em um comentário.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Miranda (@andressaferreiramiranda)

Andressa Ferreira rebate sobre ter casado com uma pessoa transgênero

A modelo Andressa Ferreira foi questionada mais uma vez por uma pessoa em sua rede social sobre a escolha de ter casado com pessoa transgênero, o vereador Thammy Miranda. "Se você gosta de homem, por que não casou com um de verdade? Porque Thammy é uma mulher e não um homem", afirmou a pessoa ignorando o fato do filho de Gretchen ser transgênero e ter passado por uma transformação.

Bem decidida e sem titubear, Andressa Ferreira logo rebateu à afirmação enaltecendo seu marido e o defendendo da crítica. "Escolhi um homem de verdade, não um pin** de verdade e olha que eu já fui solteira, já transei com muitos homens por aí, muitos não sabem por onde começar, parei aqui, porque sabe fazer direitinho", deu a entender que o vereador a deixa muito satisfeita.