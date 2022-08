A Fazenda 14: produção já fechou o elenco da nova temporada, diz colunista

A Fazenda 14 estreará em setembro e o elenco de famosos já estaria todo contratado para o início da temporada

CARAS Digital Publicado em 26/08/2022, às 18h08

A Fazenda 14, programa da Record, está com a estreia marcada para 13 de setembro e tem gerado muito barulho sobre quais celebridades farão parte do elenco. No total, 20 personalidades foram selecionadas para estar no reality show apresentado por Adriane Galisteu (49).

Segundo o colunista Fefito, do UOL, a produção já teria fechado o elenco da nova edição do reality show. Inclusive, além de tentar garantir os principais nomes, a produção do programa tem trabalhado para montar um time reserva, contando com quatro famosos que serão contratados para eventuais problemas causados pelos titulares, informou o colunista.

Famosos que estão sendo especulados para A Fazenda

Dentre os inúmeros nomes que estão circulando pela internet, os principais e mais fortes para compor o elenco da nova temporada do programa são Deolane Bezerra, Felipe Prior, Deborah Albuquerque, Thomaz Costa, Renata Muller, Pétala Barreiros e Iran Malfitano.

Alguns nomes ainda surgem como possibilidades menores, como a cantora Gabi Martins.

Entretanto, alguns nomes foram descartados. Dado como certo, o cantor Latino aparentemente desistiu de participar por conta de problemas com contratos de shows que precisaria cancelar.

Oficialmente, a Record não divulga nenhum participante antes do dia exato do começo do programa, mas a internet adora fazer milhares de especulações sobre quem serão os tão aguardados participantes.

A apresentadora de 49 anos, Adriane Galisteu, continua no comando do programa, tendo pego o cargo aberto deixado por Marcos Mion, que por sua vez, assumiu o espaço deixado por Luciano Huck, que assumiu o Domingão.

Adriane Galisteu está ansiosa

Em suas redes sociais, a apresentadora Adriane Galisteu revelou que está ansiosa para a estreia da nova temporada de A Fazenda.

A apresentadora publicou um vídeo onde relembrou uma série de personagens e cenas icônicas que aconteceram durante todas as edições do programa. Ao fim do clipe ainda é revelado que a estreia da 14ª temporada do reality será em setembro.