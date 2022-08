Adriane Galisteu revela ansiedade com a próxima temporada de A Fazenda: ''O coração até acelerou aqui''

Apresentadora de A Fazenda, Adriane Galisteu mostrou sua ansiedade com a estreia da próxima temporada do reality da Record TV

Nesta sexta-feira, 19, Adriane Galisteu (49) decidiu usar suas redes sociais para exibir a sua ansiedade com a estreia da próxima temporada de A Fazenda.

A apresentadora publicpou um vídeo onde lembra uma série de personagens e cenas icônicas que aconteceram durante todas as edições do programa. Ao fim do clipe ainda é revelado que a estreia da 14ª temporada do reality será em setembro.

Na legenda, a loira não aguentou e escreveu: "O coração até acelerou aqui! Segura que tá chegando!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Só vem!", disse um. "Não vejo a hora de começar!", escreveu outro. "Contando os dias", falou um terceiro.

Confira o post que Adriane Galisteu fez para exibir a sua ansiedade com a npova temporada de A Fazenda:

Filho de Adriane Galisteu impressiona com o seu tamanho

Recentemente, o filho de Adriane Galisteu, Vittorio, completou 12 anos de idade e chocou os seguidores da mãe com o seu tamanho. "Tá gigante", disse um dos seguidores de Adriane no post que ela fez para homenagear o herdeiro.

