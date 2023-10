Vilão de Poliana Moça, Otavio Martins volta ao Brasil para peça LGBTQIA+: 'Apaixonante'

THE BOYS IN THE BAND

Em entrevista à CARAS Brasil, Otavio Martins ainda contou planos para o próximo ano

"Se perguntarem minha profissão, [direi que] sou um contador de histórias". A frase é do ator Otavio Martins (53) que, após dar vida ao vilão Roger em Poliana Moça (SBT), retorna ao Brasil para integrar o elenco da peça LGBTQIA+ The Boys in The Band - Os Garotos da Banda. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator conta mais sobre o projeto e fala sobre as novas tramas que pretende contar.

Após uma temporada vivendo em Washington, nos Estados Unidos, ao lado do marido, o pesquisador Samuel Couto, Otavio Martins voltou ao país de origem para atuar na remontagem da peça The Boys in The Band , que ganha uma nova versão 55 anos após sua exibição original, em 1968, e 53 anos depois de estrear no Brasil pela primeira vez, em 1970.

A trama de Matt Crowley reestreia em 31 de outubro e retrata, de acordo com Martins, "o modo de vida gay na década de 1960", antes de acontecimetnos marcantes para a comunidade como Stonewall e a descoberta do vírus da AIDS. "[A peça] serve como ponte para vermos o que era realidade [na época] e o que é hoje. Isso é apaixonante no projeto."

Para o artista, a peça trouxe a oportunidade de contracenar com artistas que já admirava, além de ser uma forma de matar a saudade do Brasil. Ele havia se mudado para os Estados Unidos enquanto trabalhava em dois roteiros para filmes e acompanhava o marido em uma pesquisa no país norte-americano.

"Você pode até deixar o Brasil, mas a gente carrega essa brasilidade para qualquer lugar. Eu adoro morar em Washington, mas eu sou um brasileiro que sente muita saudade da terra em que nasceu", acrescenta Martins, que deve voltar para os Estados Unidos em dezembro, com o fim da temporada de The Boys in The Band.

Para o futuro, o artista pretende voltar novamente ao país de nascença para gravar dois longas, um grande projeto no teatro e também agenda sua estreia como diretor de cinema. "Acabei de fechar a produção e estou escalando elenco. Se tudo der certo, estreia em 2025 meu primeiro longa".

The Boys in The Band - Os Garotos da Banda estreia em 31 de outubro no Teatro Procópio Ferreira, em São Paulo. A trama é considerada a primeira peça de temática abertamente gay e aborda questões de identidade, sexualidade, relacionamentos e autoaceitação. As exibições acontecem todas terças e quartas-feiras às 21h com ingressos que variam entre R$ 60 e R$ 120.

Além de Otavio Martins, a produção adaptada por Caio Evangelista e dirigida por Ricardo Grasson conta com Bruno Narchi, Caio Paduan, Heber Gutierrez, Júlio Oliveira, Leonardo Miggiorin, Mateus Ribeiro e Tiago Barbosa no elenco.