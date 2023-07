Tony Ramos curte noite especial com a esposa, Lidiane, no Rio de Janeiro

Astro da novela Terra e Paixão, Tony Ramos aproveita noite de folga na companhia de sua esposa, Lidiane, em rara aparição juntos em um evento

Discreto com a vida pessoal, o ator Tony Ramos abriu uma exceção para curtir um evento na companhia de sua esposa, Lidiane Barbosa. Os dois fazem raras aparições juntos em público e um desses momentos aconteceu neste sábado, 22.

O casal apaixonado foi fotografado abraçado na entrada do espetáculo Sinatra In Concert, em cartaz no Rio de Janeiro. Para a ocasião, o artista surgiu com um look todo preto e caprichou no sorriso na hora da foto. Por sua vez, a esposa dele usou uma jaqueta de couro com um cardigan por baixo e calça preta.

Atualmente, Tony Ramos pode ser visto como o fazendeiro Antônio La Selva na novela Terra e Paixão, trama das 9 da Globo.

Tony Ramos e Lidiane Barbosa estão casados desde 1969. Eles tiveram dois filhos juntos, Rodrigo e Andréa. Recentemente, ela fez uma homenagem para o marido durante o programa Domingão com Huck, da Globo.

“Eu tenho o privilégio de viver com o Tony e com a carreira dele por mais de 50 anos. E nesse ano de 1969 foi muito importante para a gente. Aos 21 anos, o Tony viveu o Rubinho em Nino, o Italianinho. Eu e o Tony entrávamos na Igreja Nossa Senhora do Brasil em 1969. Naquele dia, todo mundo gravou, inclusive o Tony. Conclusão: o Tony chegou atrasado. Meu avô no carro falou assim: 'não se preocupa, vamos dar mais uma voltinha e o noivo já está chegando'. E foi isso que aconteceu”, disse ela na atração.

Logo depois, ela completou com uma declaração de amor. “Tô, você é uma pessoa muito especial, merece tudo que você conseguiu. Foi com muito esforço, mas a gente estava sempre junto. Eu te amo, fica com Deus”, afirmou.

Fotos: Paulo Tauil / AgNews

Leandro Lima relembra situação com Tony Ramos nos bastidores da TV

O ator Leandro Lima está de volta à TV ao interpretar o delegado Marino na novela Terra e Paixão, nova trama das 9 da Globo. Inclusive, ele tem a chance de contracenar com o veterano Tony Ramos, que vive o fazendeiro Antonio, e revelou um susto que levou durante um ensaio deles.

Leandro contou que ficou tenso antes de sua primeira gravação com Tony Ramos e levou um susto quando foi elogiado pelo colega de trabalho.

"Tony Ramos é realmente uma pessoa que Deus fez, pegou a receita e jogou fora. Igual não existe. A primeira vez que fui gravar com ele eu fiquei bem nervoso, estudei bem mais do que eu já estudo. Ele pediu pra gente ensaiar, estávamos lendo o texto e ele pediu pra parar, eu arregalei o olho e ele falou - 'Só queria dizer que eu gostei muito do seu trabalho em Pantanal e adorei o tom que você deu pra esse delegado'. Eu fiquei todo 'Um elogio desses? Não me fala uma coisa dessa logo de manhã não, Tony", disse ele em entrevista no site Splash, do UOL.