Leandro Lima revela susto em ensaio com Tony Ramos: 'Arregalei o olho'

Nos bastidores da novela Terra e Paixão, Leandro Lima surpreende ao contar sobre um susto que levou com declaração de Tony Ramos: 'Pediu pra parar'

O ator Leandro Lima está de volta à TV ao interpretar o delegado Marino na novela Terra e Paixão, nova trama das 9 da Globo. Inclusive, ele tem a chance de contracenar com o veterano Tony Ramos, que vive o fazendeiro Antonio, e revelou um susto que levou durante um ensaio deles.

Leandro contou que ficou tenso antes de sua primeira gravação com Tony Ramos e levou um susto quando foi elogiado pelo colega de trabalho.

"Tony Ramos é realmente uma pessoa que Deus fez, pegou a receita e jogou fora. Igual não existe. A primeira vez que fui gravar com ele eu fiquei bem nervoso, estudei bem mais do que eu já estudo. Ele pediu pra gente ensaiar, estávamos lendo o texto e ele pediu pra parar, eu arregalei o olho e ele falou - 'Só queria dizer que eu gostei muito do seu trabalho em Pantanal e adorei o tom que você deu pra esse delegado'. Eu fiquei todo 'Um elogio desses? Não me fala uma coisa dessa logo de manhã não, Tony", disse ele em entrevista no site Splash, do UOL.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leandro Lima (@leandrolimale)

Tony Ramos faz rara aparição com a esposa em festa

Na estreia da novela Terra e Paixão, o ator Tony Ramos marcou presença na festa com o elenco em um restaurante no Rio de Janeiro e contou com a companhia especial de sua esposa, Lidiane Barbosa. Discreto com a vida pessoal, ele faz raras aparições em público com a amada. Nesta noite, os dois apareceram abraçados no evento.

Tony Ramos e Lidiane Barbosa estão casados desde 1969. Eles tiveram dois filhos juntos, Rodrigo e Andréa. Recentemente, ela fez uma homenagem para o marido durante o programa Domingão com Huck, da Globo.

Foto: Webert Belicio / Agnews