Morre Zé Celso Martinez Corrêa, vítima de um incêndio em seu apartamento

Zé Celso Martinez Corrêa faleceu aos 86 anos de idade após sofrer queimaduras em seu corpo durante um incêndio em seu apartamento

O ator, diretor e dramaturgo Zé Celso Martinez Corrêa faleceu na manhã desta quinta-feira, 6, aos 86 anos de idade. Ele estava internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo, após sofrer queimaduras em seu corpo durante um incêndio que atingiu o seu apartamento nesta semana .

O quadro de saúde dele era considerado grave e ele sofreu uma piora ao desenvolver insuficiência renal. A morte dele aconteceu em decorrência da falência dos órgãos na manhã desta quinta-feira, informou o Jornal O Globo.

Zé Celso foi internado na manhã de terça-feira com 53% do corpo queimado. O artista estava dormindo em seu quarto quando o local começou a pegar fogo. A investigação aponta que o incêndio pode ter começado em um curto-circuito do aquecedor.

O acidente deixou outros três feridos, sendo o marido dele, Marcelo Drummond, e os amigos Victor Rosa e Ricardo Bittencourt. Os três também foram internados por causa da inalação de fumaça quando foram salvar Zé Celso.

Vale lembrar que Zé Celso teve uma longa carreira na dramaturgia brasileira. Ele foi um dos grandes nomes do teatro brasileiro e criou o Teatro Oficina, em São Paulo, junto com amigos no final da década de 1950.

Acidente foi grave

O diretor de teatro Zé Celso Martinez (86) foi internado nesta terça-feira, 4, após ser vítima de um incêndio no próprio apartamento, em São Paulo. O caso aconteceu um mês depois do artista oficializar seu casamento com o ator Marcelo Drummond (60).

O incidente envolvendo Zé Celso foi confirmado pela assessoria de imprensa do Teatro Oficina, companhia comandada pelo artista. Foi revelado que, além do diretor, outras três pessoas que estavam na casa, entre eles Marcelo Drummond, estão em observação pela inalação de fumaça.

"Após incêndio em seu apartamento na madrugada de hoje (4/7), Zé Celso foi hospitalizado. Aguardamos boletins médicos oficiais, desejando que a imprensa respeite o momento sem maiores especulações. Os outros 3 moradores da casa, entre eles Marcelo Drummond, estão em observação pela inalação de fumaça. O cachorro nagô também está em uma clínica veterinária em observação . Importante agora é formarmos um grande cordão de axé, reza, proteção y cura", diz nota do Teatro.

Casamento de Zé Celso aconteceu em junho deste ano

Um dos expoentes do teatro brasileiro, Zé Celso Martinez se casou no início de junho com o também diretor Marcelo Drummond. Juntos há 37 anos de um relacionamento longevo, eles oficializaram a união no Teatro Oficina, tempo da dramaturgia na cidade.

Marco da cultura paulistana, o espaço recebeu amigos, famosos e grandes estrelas da dramaturgia para um "sim" marcado pela emoção. Aos 86 anos, ele foi muito festejado ao entrar ao lado do noivo vestindo branco dos pés à cabeça.

Após o casamento, os convidados celebraram o momento de alegria em uma festa que rolou até a madrugada. Foram servidos pratos brasileiros e os convidados puderem acompanhar apresentações de Marina Lima, Daniela Mercury e da bateria da Vai-Vai, que também é um dos redutos da cultura paulistana do Bixiga.