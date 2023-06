Morre o diretor teatral Tanah Corrêa, pai do ator Alexandre Borges

Pai do ator Alexandre Borges, o ator e diretor Tanah Corrêa faleceu aos 82 anos de idade

O ator e diretor teatral Tanah Corrêa faleceu aos 82 anos de idade. De acordo com o site G1, ele estava internado na Santa Casa de Santos desde o final de semana e partiu na madrugada desta terça-feira, 27.

Corrêa era conhecido como um dos expoentes da dramaturgia brasileira e trabalhou no teatro, televisão e cinema. Ele chegou a atuar nas novelas O Rei do Gado e Anjo Mau e também no programa Os Trapalhões. Em 2011, o artista foi homenageado no enredo da escola de samba X9, com 'Xisnoviano, macuqueiro, arteiro, teatreiro, a X-9 Pioneira saúda Tanah Corrêa e a arte na cultura brasileira.

Ele era pai do ator Alexandre Borges, fruto do relacionamento com a bailarina Rosa Linda Maria Borges, que faleceu em 2021. E também teve outros nove filhos: André, Geórgia, Kenia, Natasha, Ludmila, Geovana, Janaína, Natália e Fernanda.

Homenagem para a mãe no The Masked Singer Brasil

Alexandre Borges participou do programa The Masked Singer Brasil, da TV Globo, e após ser desmascarado, revelou que a escolha do repertório teve homenagens a ela.

"Fui eu que escolhi (o repertório). Uma coisa muito legal, porque durante essa pandemia, eu cuidei muito da minha mãe. Pra pessoas com Alzheimer, a música é muito importante. E eu passei praticamente o ano cantando com a minha mãe. E essa é uma das músicas preferidas dela, do Alceu Valença, "Anunciação". Foi uma homenagem a ela", disse ele ao portal Gshow.

Segundo a colunista Patricia Kogut, do jornal O Globo, Alexandre estava no Rio de Janeiro quando soube da morte da mãe, e voltou às pressas para Santos.