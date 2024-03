Mariana Xavier abre o jogo sobre futuro com peça nos palcos: 'Apesar do sucesso'

Em entrevista à CARAS Brasil, Mariana Xavier reflete sobre saúde mental e trajetória como atriz

Mariana Xavier encerrou temporada no Rio de Janeiro com o monólogo Antes do Ano que Vem no fim de fevereiro. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz reflete sobre trajetória e saúde mental com a peça, além de abrir o jogo sobre futuro da trama nos palcos: "Apesar do sucesso".

"Essa peça não é só um trabalho, é uma missão. É uma oportunidade de mostrar para as pessoas minhas facetas como atriz - que eu não tive oportunidade de mostrar no audiovisual ainda - ao mesmo tempo em que é repleta de mensagens que a Mariana comunicadora quer deixar no mundo", compartilha Mariana Xavier , que vive sete personagens na trama sobre saúde mental.

"Apesar do sucesso, a peça ainda não tem continuidade garantida. Apenas uma temporada em São Paulo, prevista para o segundo semestre. Para continuar a turnê - nessa meta que eu tenho de passar pelos 27 estados do Brasil -, a gente está à procura de patrocínio pela Lei Federal de Incentivo à Cultura", ressalta a atriz .

Com uma história pessoal ligada ao monólogo, Mariana Xavier conta que a peça chegou na sua vida após momentos importantes com sua saúde mental. "Tinha acabado de passar pela minha primeira consulta com um psiquiatra na vida. Passei por situações que, só depois, entendi que foram crises de ansiedade. Estava vivendo um momento em que todos os meus sonhos estavam sendo realizados e, ainda assim, eu sentia um vazio e um desânimo. Pensei que isso não estava normal e fui procurar ajuda". "Quando o texto da peça chegou para mim, ele me abraçou. Era tudo o que eu precisava ouvir", completa a atriz , que teve estreia bem-sucedida com o monólogo em 2022.

Antes do lançamento, a trama tinha previsão para estrear em janeiro de 2020, mas enfrentou imprevistos na época, como recorda Mariana Xavier. "Seis dias antes do dia que seria a estreia, eu quebrei a perna. Aquilo parecia uma tragédia, porque cancelou turnê, teve cirurgia de emergência e 50 dias sem colocar o pé no chão. Depois, entendi que foi uma providência do universo. As coisas acontecem no tempo que tem que acontecer". Após o acidente e com a chegada da pandemia, a atriz adiou a estreia da peça e aproveitou o tempo para ajustar os detalhes da produção.

Apaixonada pelo impacto do monólogo, Mariana Xavier reflete sobre seu momento de carreira e relembra trajetória com a profissão. "Minha família achava que era uma loucura e um despedício eu ser atriz, que eu era inteligente demais para isso. Meus sonhos eram muito mais modestos, só queria pagar meus boletos vivendo do meu trabalho de atriz".

"Durante muitos anos na minha carreira, tinha que fazer o que aparecia. Hoje, posso escolher. Não quero mais fazer trabalhos que são contra as coisas que eu acredito. Não acho que é porque a arte tem que ser politicamente correta, mas a forma como você aborda o tema muda tudo. Quando você desperta as pessoas para o erro, tudo bem. Mas não quero mais fazer o tipo de trabalho que valida que aquele erro continue existindo", afirma Mariana Xavier.