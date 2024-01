Mariana Xavier reflete sobre fase solteira: "Me sentindo bem e inteira"

Nas redes sociais, a atriz Mariana Xavier, que terminou o seu relacionamento há um ano, fez uma reflexão sobre a fase solteira

Mariana Xavier usou as redes sociais nesta quarta-feira, 24, para fazer uma reflexão sobre sua fase solteira. A atriz relembrou o término de seu relacionamento com o ator Diego Braga, que aconteceu há um ano, e confessou que atualmente está se "sentindo bem e inteira".

"Ontem fez um ano do término do meu namoro. Entre os afazeres normais do meu dia, de repente, eu me toquei da data. Foi tão importante me lembrar disso e perceber como eu tô! Um ano atrás eu jamais imaginaria que agora eu estaria me sentindo bem e inteira assim...", escreveu a artista ao compartilhar uma foto em que aparece sorridente.

Em seguida, Mariana falou sobre como términos são difíceis, mas ressaltou que a dor da separação acaba passando com o tempo. "Na hora em que uma separação acontece, mesmo você sabendo que é a coisa certa a fazer, dói tanto, é uma ferida tão aberta, tão em carne viva, que parece que aquela dor não vai passar nunca. Mas passa!", acrescentou a atriz, deixando uma mensagem de apoio. "Que essas palavras abracem e encorajem você a atravessar seus desafios", finalizou.

Mariana anunciou o término do namoro com Diego nas redes sociais. Os dois ficaram juntos por três anos, e decidiram se separar ao perceberem que estavam com objetivos diferentes na vida. "[...] Foi bonito demais! Saímos dessa relação pessoas muito melhores do que entramos, certamente. Crescemos muito juntos! Mas quando a gente cresce, a gente se transforma... mesmo que nossa essência não mude, surgem novas expectativas, novas necessidades, novos desejos... e quando o melhor que cada um tem pra oferecer já não se mostra suficiente pro outro, ir e deixar ir é o maior ato de amor que se pode fazer: pelo parceiro, pela história vivida e principalmente por nós mesmos...", disse ela na ocasião.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Xavier (@marianaxavieroficial)

Mariana Xavier esbanja beleza em clique à beira da piscina

Recentemente, Mariana Xavier aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado. Em seu perfil no Instagram, ela surgiu toda sorridente enquanto curtia um momento de lazer e chamou a atenção de seus seguidores.

Na imagem postada no feed do Instagram, a atriz esbanja beleza e ostenta seu corpaço ao surgir usando um biquíni verde e óculos escuros à beira da piscina. Ao fundo também é possível ver a bela paisagem do Rio de Janeiro. "Abastecida de energia solar pra começar a segunda semana de apresentações de Antes do Ano que Vem", escreveu a artista, que ainda deixou uma mensagem motivacional: "Seja seu próprio padrão", completou. Confira a publicação!