Mariana Xavier esbanja beleza em clique à beira da piscina: "Obra prima"

A atriz Mariana Xavier chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao surgir aproveitando o dia ensolarado no Rio de Janeiro

Mariana Xavier aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado. Em seu perfil no Instagram, ela surgiu toda sorridente enquanto curtia um momento de lazer e chamou aatenção deseus seguidores.

Na imagem postada no feed do Instagram, a atriz esbanja beleza e ostenta seu corpaço ao surgir usando um biquíni verde e óculos escuros à beira da piscina. Ao fundo também é possível ver a bela paisagem do Rio de Janeiro.

Já na legenda, Mari mostrou que estava descansando para voltar aos palcos. Ela está em cartaz com a peça 'Antes do Ano que Vem'. "Abastecida de energia solar pra começar a segunda semana de apresentações de Antes do Ano que Vem", escreveu a artista, que ainda deixou uma mensagem motivacional: "Seja seu próprio padrão", completou.

A publicação rapidamente recebeu diversas curtidas e elogios dos internautas. "Linda", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "Obra prima do criador", comentou um fã. "Belíssima", falou mais uma admiradora.

Mariana Xavier realiza sonho de criança

A atriz Mariana Xavier mostrou que nunca é tarde para realizar um sonho. Aos 43 anos, a famosa compartilhou que realizou um desejo antigo que tinha em seu coração desde quando era criança. Após muitos anos, mesmo adulta, a artista provou que é possível aprender algo novo e mostrou registros fazendo uma aula de patins. De look fitness cheio de estilo, Mariana Xavier surgiu belíssima patinando.

"Que sonho da sua criança ficou perdido no passado? Eu sempre quis andar de patins. Achava lindo, divertido, mas, nem sei exatamente por quê, não aprendi na infância, e vim carregando ao longo dos anos essa frustração. Resolvi me aventurar no projeto Lu Patinadora agora, aos 43! A gente vai crescendo, vai sendo engolido pela rotina e pelas preocupações de gente grande, e certos sonhos vão sendo deixados de lado... às vezes porque falta tempo, outras porque falta dinheiro, ou oportunidade, ou companhia... mas quase sempre porque falta CORAGEM", disse ela em um trecho da postagem. Confira!