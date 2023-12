Aos 43 anos, Mariana Xavier realiza sonho de infância: 'Sempre quis'

Após anos com desejo guardado, Mariana Xavier realiza sonho de quando era criança e mostra registro do momento especial; veja

A atriz Mariana Xavier mostrou que nunca é tarde para realizar um sonho. Aos 43 anos, a famosa compartilhou nesta quinta-feira, 07, que realizou um desejo antigo que tinha em seu coração desde quando era criança.

Após muitos anos, mesmo adulta, a artista provou que é possível aprender algo novo e mostrou registros fazendo uma aula de patins. De look fitness cheio de estilo, Mariana Xavier surgiu belíssima patinando.

"Que sonho da sua criança ficou perdido no passado? Eu sempre quis andar de patins. Achava lindo, divertido, mas, nem sei exatamente por quê, não aprendi na infância, e vim carregando ao longo dos anos essa frustração. Resolvi me aventurar no projeto Lu Patinadora agora, aos 43! A gente vai crescendo, vai sendo engolido pela rotina e pelas preocupações de gente grande, e certos sonhos vão sendo deixados de lado... às vezes porque falta tempo, outras porque falta dinheiro, ou oportunidade, ou companhia... mas quase sempre porque falta CORAGEM", disse.

"O mal do adulto é se levar a sério demais. Mais do que o medo de cair e se quebrar (que tem muito fundamento - já tô providenciando meu kit de proteção e aceito dicas, inclusive), acho que o que mais nos impede de experimentar coisas novas e que poderiam nos trazer muita alegria é a vergonha do "não saber"... o medo de errar, de não conseguir, de parecer ridículo. É como se ser adulto nos obrigasse a estar 100% prontos, a ser sempre bons, e seguros, e exemplares em tudo que fazemos. Eu quero conseguir domar esse orgulho besta, pesado e paralisante da vida adulta e me colocar como aprendiz quantas vezes meu desejo me impulsionar! E você? Que sonho adormecido da sua criança você gostaria de realizar hoje?", encorajou os seguidores a fazerem algo também que desejem.

Ainda nos últimos dias, Mariana Xavier deu mais uma dose de coragem aos fãs ao publicar fotos na praia. Esbanjando beleza, ela revelou suas curvas no local e falou sobre aceitar o próprio corpo.

Desabafo sobre ansiedade

Recentemente, Mariana Xavier usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre suas crises de ansiedade. A atriz confessou que não está em seus melhores dias, e contou como enfrenta esse momento difícil.

"Eu não tenho estado nos meus melhores dias. Aquela inconveniente companheira, a ansiedade, tem dado as caras por aqui nas últimas semanas, e daquele jeitinho bem paralisante, que deixa a desesperadora sensação de que seu tempo e sua energia estão escorrendo pelos seus dedos e indo parar em algum lugar misterioso bem longe de você. Ansiedade não tem controle, tem administração. Às vezes o melhor a fazer é aceitar que a fulaninha tá ali e se deixar atravessar por ela [...]", refletiu ela em um trecho do desabafo.