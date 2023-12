Mariana Xavier se exibe na praia e encoraja mulheres: 'O que te impede?'

Esbanjando beleza e poder, Mariana Xavier se exibe na praia e faz reflexão para encorajar outras mulheres a curtirem o verão se amando

A atriz Mariana Xavier esbanjou beleza ao compartilhar fotos curtindo uma praia em Búzios, no Rio de Janeiro, no fim de semana. Fazendo várias poses, a famosa ostentou seu corpaço com estilo e aproveitou os registros para fazer uma reflexão.

Usando um biquíni rosa, a artista encorajou outras mulheres a curtirem o verão sem medo e sem julgamento. Mariana Xavier revelou que diferente que muita gente pensa ela tem suas inseguranças e que não gosta de seu corpo por inteiro, contudo, aprendeu a se amar com os anos.

"O que te impede de curtir o verão? Seu corpo ou seu medo do julgamento dos outros sobre ele? Ao contrário do que muita gente pensa, eu não sou um poço de segurança o tempo todo e nem amo incondicionalmente todas as partes do meu corpo. É claro que tem coisa que me incomoda... tem coisa que eu mudaria sem pestanejar se fosse simples e sem risco, como num passe de mágica! Mas mágica é só mágica mesmo. Na vida real nosso corpo carrega nossa história... é fruto da genética que a gente traz, e das escolhas que a gente faz... as boas e as ruins", escreveu.



A famosa ainda revelou que procurou medicamentos para perder peso: "Eu passei anos tomando todo tipo de porcaria pra emagrecer e engordando cada vez mais a cada pausa, até que entendi a péssima escolha que estava fazendo pra minha saúde, física e mental, e decidi criar uma nova relação com o meu então novo corpo".



"Ter autoestima é também ter autocompaixão e autorresponsabilidade: acolher o caminho trilhado e usar o conhecimento adquirido com as experiências pra decidir como levar a vida a partir da tomada de consciência. Eu desejo sinceramente que você faça as pazes com seu corpo e com a sua trajetória. Que você tenha a certeza de que você é muito mais do que ele. Que entenda que sempre é seu direito mudar, mas que a direção é mais importante que a velocidade. E principalmente: que você consiga tocar o f*da-se pras críticas e aproveitar a vida, porque ela tá passando, e ninguém vai poder fazer isso por você! Vem comigo?", encorajou ela as seguidoras.

Desabafo sobre ansiedade

Recentemente, Mariana Xavier usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre suas crises de ansiedade. A atriz confessou que não está em seus melhores dias, e contou como enfrenta esse momento difícil.

"Eu não tenho estado nos meus melhores dias. Aquela inconveniente companheira, a ansiedade, tem dado as caras por aqui nas últimas semanas, e daquele jeitinho bem paralisante, que deixa a desesperadora sensação de que seu tempo e sua energia estão escorrendo pelos seus dedos e indo parar em algum lugar misterioso bem longe de você. Ansiedade não tem controle, tem administração. Às vezes o melhor a fazer é aceitar que a fulaninha tá ali e se deixar atravessar por ela [...]", refletiu ela em um trecho do desabafo.