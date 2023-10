Mariana Xavier desabafa sobre crises de ansiedade: "Não tenho estado nos meus melhores dias"

A atriz Mariana Xavier postou uma foto praticando um exercício fiz, e abriu o jogo sobre como lida com a ansiedade

Mariana Xavier usou as redes sociais nesta segunda-feira, 2, para fazer um desabafo sobre suas crises de ansiedade. A atriz, que está no ar na série 'Tem que Suar', do Multishow, confessou que não está em seus melhores dias, e contou como enfrenta esse momento difícil.

"Eu não tenho estado nos meus melhores dias. Aquela inconveniente companheira, a ansiedade, tem dado as caras por aqui nas últimas semanas, e daquele jeitinho bem paralisante, que deixa a desesperadora sensação de que seu tempo e sua energia estão escorrendo pelos seus dedos e indo parar em algum lugar misterioso bem longe de você", revelou ela no começo do texto.

Em seguida, Mari falou sobre como lida com as crises. "Ansiedade não tem controle, tem administração. Às vezes o melhor a fazer é aceitar que a fulaninha tá ali e se deixar atravessar por ela, desviando o foco e ocupando a cabeça com coisas mais divertidas do que ficar se torturando em looping com a pergunta "mas por que eu tô assim?". Nesses dias cada pequena tarefa que a gente consegue realizar é uma enorme vitória", pontuou.

A artista completou o desabafo contando que hoje decidiu praticar muy thai. "Então, parabéns pra mim hoje pela aula de #muaythai e parabéns pra você que entende do que eu tô falando! Vamos em frente!", finalizou a publicação.

Nos comentários, os internautas deixaram mensagens de apoio. "Melhor forma de aliviar a ansiedade e movimentar o corpo!!", disse uma seguidora. "Só quem tem ansiedade entende o que você está dizendo", afirmou outra. "Estamos juntas, Mari. Abraço e afeto pra gente", falou uma fã.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Xavier (@marianaxavieroficial)

Mariana Xavier exibe corpaço na piscina

Na última quarta-feira, 27, Mariana Xavier chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos 'biscoitando'. Ela aproveitou o dia ensolarado para exibir o corpaço enquanto curtia um momento de lazer.

Nas fotos, a atriz surge toda sorridente ao se refrescar em uma piscina. Na imagem, ela mostra as curvas ao surgir usando um biquíni preto, e ao fundo é possível ver uma linda paisagem. "Já militei, já malhei, já posso biscoitar em paz", brincou Mariana na legenda da publicação.