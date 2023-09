Mariana Xavier impressiona ao exibir corpaço na piscina: "Já posso biscoitar"

A atriz Mariana Xavier chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao surgir curtindo o dia na piscina

Mariana Xavier chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 27, ao compartilhar algumas fotos 'biscoitando'. Ela aproveitou o dia ensolarado para exibir o corpaço enquanto aproveita um momento de lazer.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a atriz surge toda sorridente ao se refrescar em uma piscina. Na imagem, Mariana mostras as curvas ao surgir usando um biquíni preto, e ao fundo é possível ver uma linda paisagem.

Ao dividir o momento, a artista deu detalhes sobre as atividades que já tinha realizdo antes de poder curtir o merecido descanso: "Já militei, já malhei, já posso biscoitar em paz", brincou ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas exaltaram a beleza da famosa. "Lindona sempre. Esse sorriso tá radiante", disse a atriz Fabiana Karla. "Você é uma mulher espetacular", escreveu um seguidor. "Maravilhosa", comentou outra. "Você é minha inspiração", afirmou uma fã. "Linda de viver", falou mais uma.

Vale lembrar que Mariana está na série 'Tem que Suar', do Multishow. A atração conta com grandes nomes como Marcelo Serrado, Marcelo Lahan, Mary Sheyla e muitos outros.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Xavier (@marianaxavieroficial)

Perrengue durante passeio de barco

Recentemente, Mariana Xavier usou as redes sociais para dividir uma foto curtindo sua viagem. Ela está passando alguns dias em Porto Seguro, na Bahia, e decidiu aproveitar o dia ensolarado para fazer um passeio de barco, mas nem tudo saiu como ela imaginava.

Ao dividir o registro em que aparece plena, a atriz confessou que passou muito mal devido ao balanço do barco, e que ela e os amigos precisaram ser resgatados após um problema. "Quem vê musinha assim nem imagina que vomitou que nem exorcista com o balanço do barco e que tava naufragada aguardando resgate!", revelou ela, deixando um alerta. "Lição do dia: não acredite em toda plenitude que você vê no Instagram!", finalizou a postagem.