Mariana Xavier surge plena em passeio de barco, mas expõe perrengue: "Aguardando resgate"

"Não acredite em toda plenitude que você vê no Instagram", alertou a atriz Mariana Xavier ao postar a foto do passeio

A atrizMariana Xavierusou as redes sociais para dividir uma foto curtindo sua viagem. Ela está passando alguns dias em Porto Seguro, na Bahia, e decidiu aproveitar o dia ensolarado para fazer um passeio de barco, mas nem tudo saiu como ela imaginava.

Neste sábado, 16, a artista postou em seu perfil oficial no Instagram uma foto em que aparece sorridente durante o passeio de barco. Na imagem, Mariana aparece usando um biquíni branco e uma saída de praia colorida, enquanto faz pose.

Ao dividir o registro em que aparece plena, a atriz confessou que passou muito mal devido ao balaço do barco e estava aguardando. "Quem vê musinha assim nem imagina que vomitou que nem exorcista com o balanço do barco e que tava naufragada aguardando resgate!", revelou ela, deixando um alerta. "Lição do dia: não acredite em toda plenitude que você vê no Instagram!", finalizou a postagem.

Nos Stories, Mariana deu detalhes do perrengue. "Estou a salvo, já estou de volta no hotel com minha equipe. Sobrevivemos, né gente. Eu nunca passo mal e barco, hoje deu ruim... Depois ficou tudo bem, nadei pra caraca até a praia, almoçamos, curtimos. Na volta, nosso barco começa a subir uma fumaça preta, aí tivemos que ser resgatados", explicou.

A atriz, vale lembrar, estreia na próxima segunda-feira, 18, a série 'Tem que Suar', no Multishow. A atração conta com grandes nomes como Marcelo Serrado, Marcelo Lahan, Mary Sheyla e muitos outros.

Confira a publicação:

