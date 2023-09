Mariana Xavier comemora liberdade ao dispensar uso de sutiãs: "Sensação maravilhosa”

Mariana Xavier surge ao natural e justifica decisão de não usar peça íntima após ser vítima de comentários maldosos na web

A atriz e apresentadora Mariana Xavier usou as redes sociais na última terça-feira, 13, para celebrar sua liberdade ao romper com alguns padrões. A artista anunciou que passou a dispensar o uso de sutiãs e justificou sua decisão de abraçar sua aparência natural após receber alguns comentários maldosos sobre seu corpo.

Através de um vídeo publicado em seu feed no Instagram, Mariana surgiu ao natural e brincou: “Já vim com os peitos livres que é pra combinar com o tema do vídeo”, disse a atriz, que iniciou a explicação: “Depois da pandemia tem duas coisas que eu adoraria não precisar usar nunca mais na minha vida: salto alto e sutiã”, começou.

Mariana contou que passou um período sem usar a peça íntima: “Uma forma muito mais leve e mais natural, de lidar com os corpos, com a liberdade deles existirem sem serem sexualizados o tempo todo. Foram 20 dias de viagens com um total de zero sutiãs utilizados! Meu Deus, que sensação maravilhosa de liberdade!”, ela celebrou.

A artista que participou da sequência dos filmes ‘Minha mãe é uma peça’, explicou que usava sutiã por medo de sofrer comentários desconfortáveis ou de ser assediada nas ruas, mas que está na hora de normalizar a liberdade do corpo feminino: “Peito é gordura, peito balança, mamilos existem e tudo bem”, explicou Mariana.

Através do stories, ela também mostrou que chegou a receber algumas críticas por não usar sutiã durante sua viagem, mas fez questão de evidenciar que está satisfeita com sua escolha. As publicações trouxeram reflexões e o vídeo já conta com mais de 2.000 comentários, que dividem opiniões sobre o uso da peça íntima.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Xavier (@marianaxavieroficial)

Vale lembrar que a atriz, que ficou conhecida por seu papel como 'Marcelinha', a irmã de Paulo Gustavo nos filmes, utiliza suas redes sociais para abordar questões relacionadas a padrões. Além do sucesso no cinema, Mariana também se destacou como apresentadora do 'Vídeo Show' e teve participações em algumas novelas da Globo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Xavier (@marianaxavieroficial)

Mariana Xavier exibe beleza natural na praia:

Essa não foi a primeira vez que Mariana Xavier refletiu sobre liberdade em suas redes sociais! Em fevereiro deste ano, a atriz posou com um biquíni super cavado e decotado em uma praia, mostrando o corpo sem nenhum retoque e completamente ao natural. Na legenda, ela declarou que prefere ser real em um mundo de rótulos.