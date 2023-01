Mariana Xavier esbanja corpaço em clique de biquíni na praia: "Primeiro banho de mar"

A atriz Mariana Xavier ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto de biquíni na praia

Nesta terça-feira, 3, a atriz Mariana Xavier (42) aproveitou o dia ensolarado para ir à praia. A artista foi na Praia da Reserva, no Rio de Janeiro, para dar o primeiro mergulho no mar do ano e arrancou elogios dos fãs ao exibir o registro do passeio.

Em seu perfil oficial no Instagram, ela compartilhou uma foto em que aparece toda sorridente, fazendo pose na areia. Mariana apostou em um biquíni verde, que destacou seu corpaço, e confessou que está na esperança de ter um ano incrível.

"Primeiro banho de mar de 2023! Toda trabalhada na esperança de ter (e fazer!) um ano incrível!", afirmou a famosa na legenda da publicação.

A publicação rapidamente recebeu uma chuva de curtidas e elogios. "Linda foto!!!! Amei o biquíni", disse uma seguidora. "Que energia maravilhosa. Teu ano será divino, com certeza", afirmou outra. "Maravilhosa demais", comentou uma fã. "Que linda", falou mais uma.

Confira a foto de Mariana Xavier na praia:

Aniversário dos enteados

Recentemente, Mariana Xavier publicou nas redes sociais um clique encantador ao lado dos enteados, Diana e Danilo, filhos de seu namoro, Diego Braga. Na publicação, a atriz surge deitada na cama ao lado das crianças, que completaram 7 anos de vida, e aproveitou para celebrar a data especial com uma linda homenagem para os gêmeos.

"Hoje essas coisinhas lindas da madrasta fazem 7 anos! Diana e Danilo! Ter criança crescendo por perto é a prova mais palpável de que o tempo passa, e de que a gente precisa fazer o melhor uso possível dele! A vida é agora! E o amor também!", declarou ela.

