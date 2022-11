Com clique encantador, Mariana Xavier comemora aniversário dos enteados: "Coisinhas lindas"

A atriz Mariana Xavier comemorou o aniversário de sete anos dos enteados, Diana e Danilo, nas redes sociais

Mariana Xavier(42) usou as redes sociais para compartilhar um clique encantador ao lado dos enteados, Diana e Danilo, filhos de seu namoro, Diego Braga.

Na imagem publicada no feed do Instagram, a atriz surge deitada na cama ao lado das crianças, que completaram 7 anos de vida, e aproveitou para celebrar a data especial com uma linda homenagem para os gêmeos.

"Hoje essas coisinhas lindas da madrasta fazem 7 anos! Diana e Danilo! Ter criança crescendo por perto é a prova mais palpável de que o tempo passa, e de que a gente precisa fazer o melhor uso possível dele! A vida é agora! E o amor também!", declarou a artista na legenda do post.

Diego também postou uma foto com Diana e Danilo e homenageou os herdeiros. "Há 07 anos, a vida se tornou mais complexa e maravilhosa. A paternidade é a experiência mais profunda que eu já vivi até aqui. Duvido mesmo que algo supere. Diana e Danilo me ensinam sobre mim, sobre tempo, paciência, amor, empatia.... e também sobre copa do mundo, Mbappé, hits do momento e por aí vai. Celebro cada pedaço da nossa história. Feliz Aniversário, meus amores!", disse o ator.

Confira as homenagens de Mariana Xavier e Diego Braga:

