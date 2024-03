Mariana Xavier revela que não fazia publicidade por ser gorda: 'Demorei'

Em entrevista à CARAS Brasil, Mariana Xavier falou sobre luta para vencer estereótipos dentro de sua profissão

Mariana Xavier (43) revelou que demorou para entrar no ramo da publicidade por conta de seu visual. Em conversa com a CARAS Brasil, a artista disse que por ser uma pessoa gorda, ela sofreu bastante com os estereótipos e as marcas não enxergavam potencial em sua imagem.

"Eu demorei bastante para ser absorvida pelo universo da publicidade, porque no começo eu só era consultada para fazer propaganda de roupa para gorda, como se eu não consumisse outro tipo de produto. Como se pessoas gordas não tivessem conta no banco, não dirigissem automóveis, não usassem jóias, perfumes, maquiagem sapato, não fizessem viagens", disparou.

Em meio as celebrações do Mês da Mulher, a atriz, que atualmente está em cartaz com a peça Antes Do Ano Que Vem, destacou que constantemente precisou lutar contra o preconceito. "Eu acho que, enquanto mulher, a gente tem que ficar o tempo inteiro lutando contra um monte de estereótipos e, enquanto mulher gorda, soma-se mais um monte de estereótipo".

Com mais de 15 anos de carreira, Mariana conta que tem celebrado as mudanças no mercado de trabalho. Destaque em produções diferentes nos últimos anos, ela conta que foi muito difícil superar os estereótipos da profissão e conquistar personagens que tivessem um enredo para além do corpo gordo.

"Enquanto uma mulher gorda, eu vivi isso assim de ser colocada numa caixinha dentro da dramaturgia e que bom que as coisas estão mudando. Mas durante muito tempo, com toda essa imposição que a gente tem de padrão de beleza, era isso, de que a mulher gorda não pode ser desejada. Ela não pode ser a mocinha da história, ela tem que ser rejeitada ela tem que ser a que tem problema de autoestima. Ela tem que ser a melhor amiga da outra super gata gostosa e popular", lamenta.

Para a atriz, ela se sente como pioneira na discussão pela desconstrução do padrão no audiovisual brasileiro. "Uma luta minha dentro da profissão é também desconstruir esse estereótipo e ir abrindo espaços para além disso. Acho que aos poucos eu tenho conseguido sair um pouco da comédia. Tenho feito personagens com uma autoestima fortalecida, personagem que tem uma vida para além do corpo", comemora.

"O nosso corpo faz parte das questões da nossa vida, mas ele não é a única questão da nossa vida e durante muito tempo viu personagens gordas que parece que o único tema delas", finaliza, a eterna Marcelina, do filme Minha Mãe é Uma Peça.

CONFIRA A ENTREVISTA COMPLETA: