O ex-BBB soltou a voz e curtiu os bastidores do musical 'Chicago' em cartaz no Brasil

CARAS Digital Publicado em 20/02/2022, às 13h36

Ele vigorou! o ex-BBB e economista, Gil do Vigor (30), aproveitou a noite do último sábado, 19, curtindo o musical Chicago, sucesso da Broadway em exibição no Brasil.

Gil do Vigor aproveitou os bastidores de Chicago da melhor forma! E teve até aquecimento vocal ao lado dos atores do musical.

Chicago está em exibição no Teatro Bradesco em São Paulo e conta com Emanuelle Araújo, Carol Costa e Paulo Szot e mais nomes no elenco.

“A emoção do teatro é algo surreal. Você sente a arte ali pulsando na veia e em vários momentos eu me emocionei. O elenco do espetáculo Chicago tem uma força, um brilho tão forte que eu me senti contagiado e parte daquilo. Muito grato pelo convite”, contou Gil.

Ainda nesta semana, Gil do Vigor se encontrou com Arthur Picoli (27) do BBB 21 e a web foi à loucura com a foto da dupla.

Gil do Vigor canta nos bastidores de Chicago, musical de sucesso da Broadway:

Divulgação/Arquivo Pessoal

Divulgação/Arquivo Pessoal