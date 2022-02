Do BBB pra vida! Gil do Vigor e Arthur Picoli se reencontram em hotel e web vai à loucura

Gil do Vigor e Arthur Picoli, do BBB21, surgem juntos em registro de reencontro e ganham elogios dos fãs

CARAS Digital Publicado em 17/02/2022, às 12h31

Nesta quinta-feira, 17, Gilberto Nogueira (30), o Gil do Vigor, fez a alegria dos fãs ao compartilhar um registro do reencontro com ninguém menos que Arthur Picoli (27)!

Relembrando os bons momentos dentro do BBB21, a dupla de ex-participantes posou para um clique e logo ganharam o coração da web.

“Gilthur”, escreveu o doutorando em economia, resgatando o nome do ship dos dois, de quando ainda estavam no reality.

Pelos comentários, os fãs foram à loucura. “Melhor dupla”, disse um. “Amo vocês”, confessou outro. “Perfeitos demais”, declarou mais um.

De volta ao Brasil após uma temporada nos Estados Unidos, Gil renovou seu contrato com a TV Globo e conseguiu um novo quadro no Mais Você.