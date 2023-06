Flávia Reis fala de parceria com Ricardo Cubba no teatro: "Uma certa liberdade"

Em entrevista à CARAS, Flávia Reis comentou sobre parceria com Ricardo Cubba que saiu das redes sociais e foi parar no teatro

Dupla de sucesso nas redes sociais, Flávia Reis e Ricardo Cubba assumiram o desafio de levar os fãs da internet para assistir a peça Deixa Que Eu Conto, que reestreia nesta sexta-feira, 2, no teatro Teatro XP, no Rio de Janeiro. Segundo eles, o espetáculo tem uma descontração o qual permite "uma certa liberdade".

Em entrevista à CARAS Brasil, Ricardo e Flávia falaram um pouco do processo de criação da peça, que se iniciou ainda durante a pandemia. Na época, eles começaram a postar vídeos brincando com personagens e histórias clássicas de contos de fadas, algo que deu certo de cara.

Agora, depois de algumas apresentações no Rio, os dois estão super orgulhosos da repercussão do projeto. Em meio a duvidas de alguns fãs, eles garantem que, apesar do clima de bate-papo entre amigos, tudo é ensaiado e pensado para divertir os espectadores.

" Todo mundo acha que o espetáculo é super improvisado, só que é tudo marcadinho, tudo ensaiado . Temos a direção do Fernando Caruso, que trabalha muito com o humor e a palavra, então a piada é certa, na ordem certa. Parece que é um bate-papo, improvisado e desconstruído, mas é um texto pensado, que a gente segue a risca ", afirmou a atriz.

No entanto, mesmo com tudo ensaiado, volta e meia os dois acabam se perdendo entre o texto e rindo verdadeiramente um do outro em cena. "O Ricardo às vezes assiste a peça. Porque realmente é bastante divertida, mas quando eu percebo, ele está me olhando e rindo como espectador", contou Flávia, que revelou ser mais ponderada que o amigo. " Mas dá uma certa liberdade da gente rir um do outro, porém é difícil eu rir " , disse ela, que venceu o LOL Brasil, competição de humoristas do Prime Video.

"Tem horas que eu não consigo. A Flávia fala: 'Você já viu essa piada 15 vezes e ainda rir? Mas é isso, eu acho engraçado", contou Ricardo, impressionado com a capacidade da amiga em não rir de algumas piadas.

Com mais de três milhões de seguidores no Tiktok, Ricardo é o responsável por apresentar a Flávia Reis ao mundo humor nas redes sociais. Formado em teatro, ele confessou que tinha medo de conhecer a atriz pessoalmente. "Não queria conhecer a Flávia. Ela com 30 anos de carreira, o que ela iria pensar de mim? Quem é você?. Aí depois descobri que ela também não queria, por eu ser da internet (risos)", disse.

"Eu não sou muito consumidora de rede social, sou muito distante. Era uma pessoa que postava muita foto de pé, grama, nuvem. Aí o Ricardo veio para a minha vida com esse objetivo. A gente se divertiu a beça gravando o nosso primeiro vídeo . E para a nossa surpresa, várias pessoas curtiram", revelou Flávia, reforçando que a transposição para o teatro veio de forma natural entre eles.

HUMOR CRÍTICO

Nos últimos meses Ricardo tem se popularizado ainda mais com os vídeos de humor gravados ao lado do ator Carmo Dalla Vecchia, que também conheceu através de seu conteúdo gravado para as redes sociais.

Feliz com tudo o que tem conquistado, Ricardo se disse grato a internet. " Se não fosse as redes sociais, eu não conseguiria chegar até a Flávia e ao Carmo ", afirmou.

"O Carmo que pediu para eu fazer vídeo com ele, e isso é muito legal. Eu fui assistir uma peça dele e ele falou: 'Me chama para gravar'. Só que eu não acreditei. Então ele me mandou mensagem dizendo que queria gravar um vídeo com a gente, eu, ele e a Flávia", revelou.

Em meio a um momento delicado para humoristas, Ricardo tem mostrado que existe, sim, possibilidade de abordar temas delicados como a homossexualidade na comédia: " A gente pensa muito antes de gravar, porque tem que ter muito cuidado com as palavras na hora de se comunicar através do humor ".

"Muita gente não entende. Vejo muita gente nos comentários falando que não gostou, mas também tem aqueles que falam: 'Quando inverte o preconceito, fica muito mais claro'. Porque a gente brinca com essa coisa do preconceito com hétero. Então, foi a forma que a gente encontrou de, com humor, fazer uma criticazinha e fazer as pessoas refletirem", declarou.