Flávia Reis se aventura sozinha em viagem na Itália: "Amo me perder"

Em entrevista à CARAS, Flávia Reis falou sobre encantamento pela Itália e como tem sido conhecer o país em uma viagem sozinha

Depois de finalizar as gravações da novela Travessia, na TV Globo, atriz Flávia Reis (48) tem se divertido bastante durante sua viagem para a Itália. Em entrevista à CARAS Brasil, a comediante detalhou como tem sido o período de férias, o qual ela tem aproveitado sozinha na Europa.

"Eu não conhecia Itália, primeira vez que eu estou vindo e eu estou fascinada! Recomendo a quem puder vir. É uma mistura de história da arte, história da humanidade, moda e lindas paisagens. Um deleite!", contou.

Ela confessou que viajar sozinha é um hobby antigo, o qual ela tem várias histórias marcantes. "Eu viajo bastante sozinha, desde que eu era mais nova numa época que não tinha internet, não tinha rede social pra gente compartilhar a viagem ou se distrair. Não tinha um GPS no celular! Então, era sozinha mesmo", relembrou.

Segundo Flávia, estar sozinha durante uma viagem permite que ela tenha mais liberdade e a obriga a ser mais sociável: "É bom demais porque pela necessidade de se virar, você puxa assunto até com poste. Você conversa com pessoas que estão comendo ao seu lado num restaurante, você fica mais soltinho! Ainda mais aqui que tem gente do mundo inteiro viajando".

A atriz, que brilhou na primeira temporada da série Sem Filtro, da Netflix, confessou que já se perdeu algumas vezes durante a viagem, mas isso não tem sido um problema para ela.

"E eu amo me perder viajando, já me perdi muito nesses dias aqui. E eu estou gostando muito dessa possibilidade de ir de trem pra cá e pra lá. Sei onde vou dormir, o resto é curtição pelos pontos turísticos e outros tesouros que encontro por me aventurar sozinha . Tenho descoberto uma cantos, uns becos que não tem gringo não, só eu e os italianos", disse.

Depois de 20 dias de viagem, Flávia já tem se preparado para voltar aos palcos com a turnê do espetáculo Deixa que eu que eu Conto, o qual apresenta ao lado de Ricardo Cubba. "Assim que eu voltar, no dia 2 de junho, eu tenho uma curta temporada do espetáculo no Rio de Janeiro e a gente vai circular por mais seis cidades", contou.