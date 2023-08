Famosos lamentam a morte de Aderbal Freire-Filho, marido de Marieta Severo

Ícone do teatro brasileiro, Aderbal Freire-Filho faleceu aos 82 anos e recebeu homenagens de amigos famosos

O ator e diretor Aderbal Freire-Filho foi um dos ícones do teatro brasileiro por mais de 50 anos de carreira. Ele faleceu nesta quarta-feira, 9, em um hospital no Rio de Janeiro após sofrer com as complicações de um AVC hemorrágico que teve em 2020. Ele era casado com a atriz Marieta Severo há cerca de 20 anos.

Com a notícia da morte dele, vários famosos foram às redes sociais para homenageá-lo neste momento de luto. Veja algumas mensagens:

Angela Dippe: "Aderbal Freire Filho / Um dos melhores diretores com quem trabalhei. Obrigada por tudo!".

Helena Ranaldi: "O teatro vai ficando órfão com a partida de tantos diretores importantes. Obrigada pela imensa contribuição Aderbal! Um beijo carinhoso para minha querida Marieta".

Kelzy Ecard: "Meu Deus, que artista gigante! Por anos estive perto, ou longe, sempre admirando e aprendendo com essa força da natureza. Um dos maiores mestres do teatro desse país. Com ele vivi alguns dos melhores momentos da minha vida profissional, sendo dirigida em Incêndios. Que tristeza estou sentindo! Uma geração de artistas brilhantes indo encantar plateias em outras paragens. Obrigada por tudo, mestre Aderbal. Todo meu carinho à incansável Marieta, que cuidou de você até o último minuto. E meu carinho também à família e aos incontáveis amigos, colegas e admiradores desse homem memorável! Viva Aderbal Freire Filho!!!".

Debora Bloch: "Esse sorriso lindo diz muito sobre nosso amado Aderbal… diretor maravilhoso, generoso, amoroso! Como amei trabalhar com ele! Fizemos juntos “Kean”, “Tio Vania” e “Duas Mulheres e um cadáver” e aprendi tanto… O Teatro e nós todos já sentimos muito muito a sua falta. Meu beijo carinhoso pra sua companheira querida, Marieta Severo".

Débora Falabella: "Aderbal, que tristeza. Mais um mestre que se foi! Que honra ter sido dirigida e aprender com você. Abraço forte em Marieta".

Matheus Nachtergaele: "Tão lindo era o Aderbal Freire Filho! Tão fundamental na cena do nosso Teatro!

Tão príncipe era o Aderbal! Nossa família do Teatro Brasileiro está sendo duramente golpeada pela partida de artistas de estofo gigante. FICAMOS MAIS ÓRFÃOS, MAS PRA SEMPRE INSPIRADOS! Obrigado, príncipe suave e sábio dos nossos tablados, por tudo! Estou sem palavras....um beijo no coração de Marieta, no coração de cada amor teu... Um beijo grande em nós: te amamos...".

Claudia Abreu: "Aderbal. Um de nossos grandes gênios teatrais. Que Domingos e Paulo José te recebam em festa! Para Marieta, todo o meu carinho e admiração".

Drica Moraes: "Nosso Principe das Tábuas partiu. Tanto nos deu em sabedoria, em poesia em Arte. Descansa, ser amado. Abraço forte Marieta e todos seu irmãos e filhos teatrais!".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luis Miranda Oficial (@luismirandaator)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Drica Moraes (@oficialdricamoraes)

Marieta Severo falou sobre o AVC do marido em entrevista de 2022

Nesta quarta-feira, 9, o marido da atriz Marieta Severo, o diretor e ator Aderbal Freire-Filho, faleceu aos 82 anos de idade. Ele sofria com as complicações de um AVC hemorrágico que sofreu em 2020, durante a pandemia de Covid-19. Há poucos meses, a atriz falou sobre a saúde do marido e os cuidados com ele em casa.

Em entrevista ao site Splash, do UOL, em agosto de 2022, Marieta Severo contou detalhes sobre o estado de saúde de Aberbal e como foi o dia em que ele sofreu o AVC. “Foi mais do que sofrido, foi inacreditável. É uma consciência da precariedade da vida que tomou conta da minha. Por mais que a gente saiba dela na teoria, quando ela se apresenta, muda tudo. Estávamos em Nogueira, na região de Petrópolis, no Rio de Janeiro, com as minhas netas por causa da pandemia. Ele ia para o Rio resolver uma questão do imposto de renda e voltaria no dia seguinte. Nos falamos três vezes depois que ele saiu”, disse ela.

“Vi que ele estava estranho. Ele estava tendo o AVC. Foi uma grande sorte, porque chamei ajuda. Se não, ele ficaria sozinho, caído lá. Podia ter morrido. Aí você vê aquela pessoa, ativa intelectualmente, cheia de limitações. É a grande dor da minha vida todos os dias. Eu tenho um mini-hospital em casa, com fisioterapia e fonoterapia. Mas ele não tem mais autonomia. É muito cruel”, declarou.