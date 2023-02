Carol Roberto relembra encontro com Alcione nos bastidores de musical

Carol Roberto interpretou Alcione na juventude no espetáculo 'Marrom – O Musical' e conheceu a artista nos bastidores

A atriz Carol Roberto está radiante com o fim de mais um trabalho de sucesso no teatro. Há poucos dias, ela encerrou a temporada do espetáculo Marrom – O Musical no Rio de Janeiro, no qual interpreta a cantora Alcione na juventude, e relembrou o dia em que conheceu a própria cantora nos bastidores do teatro.

“Quando ela foi assistir em São Paulo foi uma loucura. Tinha muita imprensa em cima, vários repórteres, não tivemos um contato mais pessoal. Já no Rio de Janeiro, aí sim, ela foi no camarim, fizemos fotos juntas. Foi incrível. Fiquei super emocionada”, disse ela.

Inclusive, ela também comparou as plateias de São Paulo e Rio de Janeiro nas duas temporadas do musical. “Tanto no Rio quanto em São Paulo tivemos um ótimo público e na sua maioria eram família. Tem diferenças como em uma cena São Paulo rir e interagir mais e no Rio de Janeiro acontecer o mesmo, mas com outro ato”, declarou.

Por fim, ela refletiu sobre este trabalho. “Tantas coisas foram especiais que fica difícil escolher uma de cada. Em São Paulo, acho que a primeira apresentação foi a mais marcante, foi quando caiu a ficha e percebi que estava fazendo parte daquilo tudo. Esse é o meu primeiro grande musical profissional. No RJ, sem dúvidas, foi o dia que conheci e puder falar com a Alcione”, afirmou.