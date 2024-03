Bruno Mazzeo e Lucio Mauro Filho levam a amizade dos pais aos palcos: 'Nunca foi uma obsessão'

Em entrevista à CARAS Brasil, Bruno Mazzeo e Lucio Mauro Filho relembram momentos ao lado dos pais e abrem o jogo sobre parceria

Bruno Mazzeo, filho de Chico Anysio, e Lucio Mauro Filho, filho de Lucio Mauro, levam a amizade dos pais aos palcos com a nova peça Gostava Mais dos Pais, que estreia nesta sexta-feira, 1, no Teatro Porto, em São Paulo. Em entrevista à CARAS Brasil, os atores falam sobre reflexões do espetáculo, relembram momentos ao lado dos pais e abrem o jogo sobre parceria: "Nunca foi uma obsessão".

"Essa coincidência dos filhos terem uma amizade poderia não acontecer. As pessoas acham que nós somos amigos desde o berço. Como a gente tem três anos de diferença, a amizade só aconteceu de verdade quando nós dois já tínhamos completado 18 anos e estávamos inseridos no meio de trabalho. Apesar desses pais serem amigos e da gente se frequentar, a amizade acontece por nossa conta", compartilha Lucio Mauro Filho .

Mesmo com um tipo de humor diferente de Chico Anysio, Bruno Mazzeo explica que a presença de alusões ao pai na peça é inevitável: "A referência dele já está dentro de mim, porque é uma referência não só de pai, mas de artista. Tem a amizade ainda por cima, da relação própria deles. A referência é presente. Mesmo que eu não saiba, ela está sendo usada em algum lugar. São as coisas que a gente vai acumulando durante a vida, imagina o que ficou dos pais dentro de casa o tempo todo?".

Além das relações de amizade e paternidade presentes na peça, o ator ainda entrega que o público pode esperar uma reflexão atual como resultado do espetáculo. "Isso nunca foi uma obsessão nossa, de 'temos que falar da atualidade'. Estávamos falando dos pais, de nós e, de repente, descobrimos um drama da nossa geração de artistas, que é um drama muito atual. É essa renovação das plataformas, é a nossa profissão indo para lugares que a gente não conhece, é uma repercussão muito atual".

Leia também: Ex-BBB Andressa abraça luta contra o lipedema em novo ensaio: 'Muitas mulheres passam'