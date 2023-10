Bruno Mazzeo e Laila Garin comentam desafios em estrelar adaptação de livro de Fernanda Torres

Os atores Bruno Mazzeo e Laila Garin estrelam a série “Fim” baseado em livro de Fernanda Torres

A série “Fim” estreia na plataforma de streaming Globoplay na próxima semana. A produção é baseada no livro homônimo de Fernanda Torres e estrelada por Bruno Mazzeo e Laila Garin. Assim, a dupla de atores falou sobre os desafios de interpretar os personagens Silvio e Norma.

Laila, que já atuou na série “Sob Pressão” e nos filmes “Chacrinha”, “Hebe” e “Deserto Paticular”, comentou um pouco sobre a trama de sua personagem e a relação com o papel interpretado por Mazzeo: “Norma é a ponta firme da turma. Ela vem de Ribeirão Preto. Sempre sonhou em morar no Rio de Janeiro onde mora a prima, Ruth (Marjorie Estiano), e assim deixar de ser caipira. Tudo que ela não quer e ficar igual as mulheres de sua família. Então acaba achando um bom partido, Silvio (Bruno Mazzeo), que tinha um emprego vitalício e era cheio de senso de humor”.

Tanto Bruno quanto Laila já conheciam o livro escrito por Fernanda. “Recebi o convite através da Nanda (Fernanda Torres, autora). Eu já tinha lido o livro, a gente já tinha conversado sobre o interesse dela em transformá-lo em série, até que um dia ela me ligou fazendo o convite”, lembrou Bruno sobre como chegou a “Fim”. Laila também chegou à série através de um convite, feito pelo diretor Arducha Waddington, que já trabalhou com a dupla de atores em Chacrinha e Sob Pressão.

A dupla de atores comentou sobre os desafios de interpretar esses personagens criados pela atriz e filha de Fernanda Montenegro. “Não tenho dúvidas de que é o meu maior desafio como ator, pelas nuances que o personagem tem, pelas tantas camadas, pela questão das idades diferentes”, revelou Bruno.

E Laila refletiu: “Não gravamos na ordem cronológica. Isto exigiu uma atenção maior e estudo da linha do tempo. Foi bem gostoso. Esses amigos têm uma intimidade bonita, foi importante termos esse clima nos bastidores”. A série baseada no livro de Fernanda chega no dia 25 de outubro no Globoplay.

Então, Mazzeo revelou como foi a sua preparação para o seu personagem. "Além dos filmes-referências, foram muitas coisas que a gente assistiu, teve também toda uma preparação corporal pela questão da idade, um entendimento dos movimentos, tempos e velocidade de uma pessoa mais velha. Não só para entender como uma pessoa mais velha se locomove, ou o tipo de movimento que faz, mas também para diferenciar, dentro das três épocas. Houve uma preparação também de uma interação entre os atores, já que os personagens são tão amigos. No meu caso ainda teve preparação de dança, porque além de tudo o personagem é um pé-de-valsa. E eu tenho a mesma malemolência que um jacarandá", contou.

Lançamento!

Outro lançamento na TV essa semana foi o programa "Portugal Show", talk-show apresentado pelo humorista Rafael Portugal. O programa que foi ao ar essa semana contará com convidados como Xuxa, Fátima Bernardes, Marisa Orth e Natuza Nery.

“Sou meio assim nos meus trabalhos, sempre acho que existe uma outra pessoa para fazer aquilo melhor, as vezes acabo me sabotando", comentou Rafael sobre as gravações do novo programa.