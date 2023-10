Rafael Portugal fala sobre nervosismo em apresentar novo programa: “Vou me encorajando”

O comediante Rafael Portugal irá apresentar um novo talk-show e comentou sobre nervosismo ao topar o projeto e bastidores da produção

Após dizer sim para a proposta de apresentar um novo talk-show no canal Multishow, o nervosismo tomou conta de Rafael Portugal. “Sou meio assim nos meus trabalhos, sempre acho que existe uma outra pessoa para fazer aquilo melhor, as vezes acabo me sabotando”. Porém, com o passar dos dias e com as gravações do “Portugal Show” acontecendo, o sentimento foi mudando.

“Na minha cabeça funciona desse jeito: Primeiro eu fico feliz, depois eu penso: ‘Meu Deus, o que eu fiz da minha vida, não vou conseguir fazer’. E quando está para chegar eu falo: ‘Não, vou fazer bem, vou fazer meu melhor’. E eu mesmo vou me incentivando a criar coisas que coloquem o meu jeito e minha personalidade”, detalhou Rafael sobre o nervosismo de participar de uma produção como um talk-show que leva seu nome e que estreia nesta segunda-feira, dia 16 de outubro.

O humorista começou sua carreira fazendo esquetes em um canal do YouTube com os amigos, depois, foi ganhando popularidade e chegou a participar dos canais “Parafernalha” e “Porta dos Fundos”. Após o sucesso nas redes, Rafael migrou para a televisão e apresentou o quadro CAT BBB, do Big Brother Brasil em 2021: “Foi a minha primeira participação fazendo algo na Globo, e era um quadro que não existia antes. Então eu estava chegando pela primeira vez para fazer alguma coisa dentro dos programas mais vistos da televisão brasileira, que é o Big Brother”.

Em relação a tornar o programa a “sua cara”, Portugal deu algumas ideias na sala de roteiristas. Uma delas é o cenário, que passa por várias mudanças ao longo do programa. Além disso, ao final de cada episódio do “Portugal Show”, o apresentador catará uma música improvisada para resumir a participação do convidado no talk-show.

“Gosto de música, e nos meus shows, eu gosto de compor músicas ao final do espetáculo. Então eu dei essa ideia para o talk-show, para que no final eu fizesse uma música lá na hora. Em alguns programas a pessoa cantou, em outros eu cantei para a pessoa, e em outros cantamos juntos”, relembra Rafael que teve Jô Soares como inspiração maior para esse novo desafio profissional.

Falando em convidados, o programa terá um time de grandes nomes que serão entrevistados por Rafael. Entre os nomes estão Xuxa, Fábio Porchat, Pequena Lo, Fátima Bernardes, Dani Calabresa,Natuza Nery, Marisa Orth e outros convidados. Entre os grandes nomes do jornalismo e entretenimento que irão participar, Portugal aposta no convidado que mais irá surpreender os espectadores: “A Natuza Nery, que está no Globonews brilhantemente cobrindo diversas situações, em que o papo é sempre muito sério. E comigo, o papo foi engraçado, divertido. Acho que vai para um lugar que o público talvez não conheça”.

Ainda sobre os bastidores da produção, Rafael se lembra do nervosismo ao se encontrar com Fátima Bernardes: “Quando eu cheguei no camarim para falar com a Fátima, eu acho que eu acelerei falando e falei: ‘Fátima, eu tô nervoso’. E ela brincou: ‘Eu também, Rafa’. Eu falava e ela falou: ‘Calma, senta aqui’. A Fátima que me conduziu pra sentar porque ela sentiu o quanto eu estava tenso”.

Além do novo programa no Multishow, Rafael é figurinha carimbada no “Domingão com Huck”, estrela a série “Cosme e Damião” no streaming Globoplay e está em cartaz com seu espetáculo “Eu comigo mesmo”. Sobre projetos futuros, seja comédia ou trabalhos mais sérios, ele não descarta nenhuma possibilidade: “Vou continuar fazendo coisas que sou convidado, que me interessam, que me apaixonam e que são divertidas. Se vai ser para o humor ou não, eu deixo acontecer, deixo a vida me levar”.