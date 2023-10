Após separação, Sandy surpreende ao prestigiar peça de Lucas Lima: “Merece muito”

Recém-separados, Sandy impressiona ao compartilhar vídeo declarando seu apoio à peça protagonizada por Lucas Lima

Apesar de estar enfrentando um momento desafiador em sua vida pessoal, Lucas Lima tem motivos de sobra para celebrar em sua carreira. É que a peça protagonizada pelo músico foi indicada ao Prêmio Bibi Ferreira, e ele ganhou o apoio de Sandy. A cantora surpreendeu ao usar as redes sociais para pedir votos em favor de seu ex-marido.

O ex-casal, que acaba de retornar de uma viagem a trabalho juntos, surpreendeu com a interação online. Tudo começou quando Lucas publicou um vídeo para pedir o apoio de seus seguidores na premiação, que é definida pela opinião pública: “Fui muito incompentente e não avisei vocês que ‘Once’ está concorrendo ao prêmio de melhor musical”, ele iniciou.

“Eu preciso da ajuda de vocês hoje”, disse Lucas, que marcou Sandy na publicação. A cantora prontamente adicionou o vídeo em seu perfil oficial no Instagram para prestigiar o trabalho do ex-marido: “Eu já votei! ‘Once musical’ é demais e merece muito”, disse a artista, que inseriu um emoji de coração na declaração.

Sandy declara apoio ao ex-marido, Lucas Lima - Reprodução/Instagram

Ainda nesta segunda-feira, 16, Sandy e Lucas Lima foram flagrados em outro momento juntos. Recém-separados, o ex-casal foi fotografado desembarcando no aeroporto de Campinas, após passarem alguns dias no exterior por causa da turnê da cantora. Apesar da separação, eles mantiveram os compromissos profissionais na Europa.

Mas a viagem deu o que falar e inclusive, rendeu boatos de que o casal teria passado por uma recaída. Segundo o colunista Gabriel Perline, do site IG, Sandy e Lucas teriam passado a noite no mesmo quarto de um hotel em Dublin, na Irlanda, apesar de terem reservado suítes diferentes, o que levantou especulações de uma possível reconciliação.

A separação de Sandy e Lucas Lima:

Vale lembrar que Sandy e Lucas anunciaram o fim do casamento de 15 anos no dia 25 de setembro de 2023, pegando os fãs de surpresa. A notícia foi dada por eles por meio de uma publicação nas redes sociais. No post, o casal evidencia que não houveram brigas ou mágoas, e que eles preservam a amizade que esteve presente na união.