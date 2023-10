Será? Sandy e Lucas Lima teriam ficado no mesmo quarto em hotel, diz colunista

Rumores apontam suposta proximidade de Sandy e Lucas Lima durante viagem ao exterior após separação, diz colunista

A convivência entre Sandy e Lucas Lima após a separação tem gerado repercussão na internet. Desde que anunciaram o fim do casamento de 15 anos, os dois continuaram sendo vistos juntos e ele até viajou para acompanhá-la em sua turnê pela Europa. Tanto que novos rumores sobre a proximidade deles estão circulando pela internet. Nesta sexta-feira, 13, o colunista Gabriel Perline, do site IG, informou que eles teriam passado a noite no mesmo quarto de um hotel em Dublin, na Irlanda.

Segundo o colunista, os funcionários do hotel informaram que a equipe de Sandy reservou quatro quartos no local, sendo um para a cantora, um para o cantor e seu filho, Theo, de 9 anos, um para os pais dela, Xororó e Noely, e um para os seguranças. Porém, em uma noite, Theo teria ido dormir com os avós e Sandy e Lucas teriam dividido o mesmo quarto. Isso porque os funcionários do local teriam dito que Lucas pediu um café da manhã reforçado na manhã seguinte e Sandy não fez nenhuma solicitação para a cozinha naquela manhã. Com isso, os rumores nos corredores do local é que teria acontecido uma recaída e que os dois foram vistos juntos em vários momentos ao longo da estadia no hotel.

Até o momento, Sandy e Lucas Lima não se pronunciaram sobre os boatos envolvendo a vida pessoal deles. Agora, os dois e a família já estão em Londres, na Inglaterra, onde ela tem show na noite desta sexta-feira, 13, para encerrar a turnê pela Europa.

Sandy fez homenagem para o ex-marido

Em turnê na companhia da família e do ex-marido, Sandy fez questão de parabenizar o pai do seu filho, Lucas Lima, no dia do seu aniversário. Os dois anunciaram a separação no final de setembro deste ano e mostram que continuam amigos. Tanto que ela fez um post no Instagram para falar sobre o aniversário do ex-marido.

"Esse guri aí faz 41 hoje. E ele merece todo amor do mundo… @lucas.lima, que seu novo ciclo venha realizado de sonhos realizados. Que toda a alegria que você espalha retorne pra você em dobro!! Que seus passos sejam firmes e você seja feliz em cada um deles. E que tenha muito café!! Que sorte a minha te ter nessa vida… Te amo sempre", disse ela.