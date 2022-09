Alcione se emociona ao assistir musical em sua homenagem em São Paulo

Alcione se emocionou ao assistir a peça, Marrom, o Musical, feito em sua homenagem para celebrar os seus 50 anos de carreira

CARAS Digital Publicado em 10/09/2022, às 18h50

Na noite da última sexta-feira, 9, Alcione (74) desembarcou em São Paulo ao lado de sua família para prestigiar uma sessão da peça, Marrom, o Musical, feita em sua homenagem para celebrar os seus 50 anos de carreira.

A montagem, dirigida por Miguel Falabella e idealizada por Jô Santana, foi uma grande surpresa para a Rainha do Samba, que não tinha visto nem um vídeo dos bastidores ou dos ensaios da peça. Esse também foi a primeira vez que Alcione foi vista publicamente após a cirurgia na coluna que realizou em julho.

O dia escolhido por Alcione para prestigiar a peça estava com a plateia lotada, que, ao lado de Marrom, se emocionou muito. Antes da apresentação iniciar, Miguel Falabella falou através de um vídeo, agradecendo a presença da artista.

"Quero te agradecer (Alcione) publicamente pela oportunidade de mergulhar um pouco na sua vida e na cultura riquíssima do Maranhão. Quero te dizer que há muitos anos eu não me sentia tão feliz no trabalho como eu me senti fazendo Marrom. Todo tempo eu lembrava da maneira carinhosa e calorosa com que você nos recebe em sua casa, da mulher admirável que você é. E fazendo o espetáculo fica muito claro para a plateia as razões para o Brasil te amar tanto. Você é uma pessoa admirável. Foi uma honra e um presente montar esse espetáculo. Minha amiga, receba esse presente que nós fizemos com tanto amor...e como eu costumo dizer, não é uma biografia, é uma poesia. É para você Marrom!", disse ele.

A cada cena, era possivel ver o sorriso de Alcione e os suspiros da plateia. Além disso, as vozes dos atores chamaram atenção da mangueirense. Seus familiares que também assistiram ao espetáculo ao se contiveram ao se verem representados no palco. Após a apresentação, ela fez questão de fotografar o lado do elenco e ainda cantou um trecho a capela de Não Deixe o Samba Morrer.

Por fim, ela gradeceu a todos que estavam presentes: "Tem coisas nessa vida que a gente precisa viver. E eu já vivi muitas coisas bonitas nessa vida, muitas. Desfilar pela Mangueira, ver o nascimento dos meus primos, ter presenciado o meu pai e minha mãe vivos... e vocês (elenco de atores do musical), para mim, são o resumo disso tudo. Da minha família, da minha vida e da minha carreira. Queria agradecer a vocês e a Deus por vocês (elenco de atores do musical) existirem. Muito obrigada".

Confira algumas fotos de Alcione assistindo o musical feito em sua homenagem:

Alcione se emociona ao assistir musical em sua homenagem em São Paulo. Crédito: @patríciaribeirofotos

Alcione se emociona ao assistir musical em sua homenagem em São Paulo. Crédito: @patríciaribeirofotos

Alcione se emociona ao assistir musical em sua homenagem em São Paulo. Crédito: @patríciaribeirofotos

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!