Stênio Garcia faz revelação sobre fim do contrato com a Globo: 'Foi um baque'

Stênio Garcia é a capa da Revista CARAS e falou sobre a saudade de trabalhar na televisão e a fake news sobre sua possível morte

Stênio Garcia (91) é o entrevista da capa da Revista CARAS. O ator fez uma revelação sobre o fim do contrato com a Globo. Ele declarou ter saudade de trabalhar na televisão e que deseja voltar para o teatro e cinema. "Foi um baque", disparou o ator.

"Gosto muito de TV, de teatro e de cinema e quero voltar! O término do contrato com a Globo foi um baque. O ator é aquele que nunca tem uma segurança absoluta. Se um dia eu não conseguir atuar, vou fazer alguma coisa. Posso falar versos alegres e tristes em uma praça e, depois, passar o meu chapéu. Sempre soube que não era um trabalho fácil. Meu medo é ficar sem trabalho e não estar ativo com meu corpo, pois ele me leva aonde eu quiser. Com os pés, eu atravesso rios! E, se precisar, planto até batatas", declarou Stênio Garcia.

Sobre ser adaptável, ele disse: "Não sou exigente. Se precisar, ando de ônibus, se não puder comer isso, como aquilo, facilito a vida. Posso me privar de qualquer coisa, só não me privo do amor da minha companheira". Marilene Saad (55), sua esposa, elogiou o marido. "Stênio é uma criança grande, ele tira tudo de letra! Já eu sofro mais! O momento, agora, é de cuidar um do outro".

FAKE NEWS E HARMONIZAÇÃO FACIAL

O ator rebateu a fake news de que havia morrido. Após ficar internado para o tratamento de uma septicemia, ele precisou lidar com um falso anúncio de uma possível morte e ainda foi alvo de críticas por causa de uma harmonização facial. Com mais de 70 anos de carreira, o veterano não se abalou."Sou duro na queda e não vou morrer tão cedo! Deixa as pessoas falarem o que quiser. Sei que estou vivo, isso que importa. Acredito na força da mente e faço o que quero, sou um rebede nesse sentido!".

"É terrivel ser vítima de notícias falsas. Tudo o que aconteceu é fruto das sequelas da covid-19 e Stênio não tem muito a cultura da medicina, dos remédios, por isso, tenho que cuidar, estar sempre por perto", afirmou Marilene. "Não gosto de ficar doente, sou muito ativo, gosto de me movimentar, mas já me recuperei e estou melhor, foi como viver de novo! As pessoas gostam de inventar histórias, querem ibope, mas tiro tudo de letra, estou cagando para elas. Eu até gostaria de ir para o outro lado, dar uma espiadinha e voltar!", declarou Stênio Garcia sobre as fake news sobre sua possível morte.