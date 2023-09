Stênio Garcia quebra tabus e revela relação com sexo na maturidade: 'Eu gosto'

Stênio Garcia é a capa da Revista CARAS e falou sobre a prática do Tantra com a mulher Marilene Saad

Stênio Garcia (91) é o entrevista da capa da Revista CARAS. O ator quebrou tabus e revelou sua relação com o sexo na maturidade. Além dele, sua esposa, Marilene Saad (55), também falou sobre o assunto. Recentemente, o artista declarou ser adepto do Tantra e brincou que, na sua casa, 'rola de tudo'. "Eu gosto", disparou.

"Minha força de vontade é que me controla, acredito na força da mente. Tenho prazer em viver, em desfrutar a vida. Um número, uma idade, não significa nada, o importante é minha força interior. Sou ativo, gosto de trabalhar, de me movimentar, de ter vida sexual, isso tudo é energia", afirmou Stênio Garcia. "Sempre tivemos uma vida sexual ativa, isso é consequência de um bem-estar, de um autocuidado. Fazemos massagens, por exemplo, para criar conexão. O Stênio é um homem que procura entender esse lado feminino", declarou Marilene Saad.

O casal ainda falou sobre o Tantra. "Gosto muito da filosofia oriental. Cleyde Yáconis, minha primeira mulher, foi importante na minha vida, ela era experiente, me ensinou muito e eu sempre pesquisei, busquei livros. Tantrismo é autoconhecimento", contou o ator. "As pessoas colocam o sexo apenas como um ato, mas sexo é beijo, abraço, carinho. É normal um casal namorar. Tantra não é só sexo, é uma filosofia, é fazer do corpo um lugar sagrado", completou a mulher.

STÊNIO GARCIA E A HARMONIZAÇÃO FACIAL

Em outro trecho da conversa, ele relembrou a repercussão da harmonização facial que fez há pouco tempo. Inclusive, ele e Marilene explicaram o motivo para Stênio Garcia ter aparecido com o rosto inchado. A esposa dele revelou que ele tinha tomado medicamentos em decorrência da Covid-19 e o rosto ainda estava inchado, mas não teve relação com a harmonização.

"O inchaço era por conta da cortisona, da medicação, mas as pessoas gostam de cuidar da vida do outro. Na harmonização, ele só colocou botox e ácido hialurônico", afirmou a mulher do ator. Stênio Garcia admitiu que realizou o procedimento para se sentir bem com a própria aparência e por causa de seu trabalho. "Fiz pelo trabalho e porque gosto de me sentir bem, meu corpo é objeto do meu ofício. Tenho um rosto primitivo, de matuto, e quis suavizar isso".