Rafaela Cocal exalta suas raízes indígenas na TV

Rafaela Cocal fala de sua estreia na TV e a representatividade dos povos indígenas

Intérprete da índia Yandara, na trama global das 9, Terra e Paixão, Rafaela Cocal (19) é rápida ao definir sua estreia na telinha: “É de tirar o fôlego!”, diz ela, que também possui raízes indígenas. “Acredito muito na sabedoria dos antepassados. Sempre que possível, quando vou gravar ou participar de um evento importante, carrego comigo um colar presenteado pelo cacique, que simboliza proteção”, conta ela, feliz por levar representatividade à teledramaturgia. “Ter um elenco indígena em uma novela das 9, na Globo, é um marco histórico”, completa a atriz e modelo.

A alagoana se descobriu nas artes cênicas ao fazer curso de teatro. “Quando me mudei para SP, comecei a estudar no intuito de conhecer mais a arte cênica, além de melhorar meu desempenho como modelo e fui me descobrindo e me apaixonando pela arte de atuar”, explica Rafa, com o coração dividido entre a moda e a atuação. “Sou de viver e sentir os processos que passo. Hoje estou vivendo o da teledramaturgia”, justifica a artista.

FOTOS: THOM FOX; BELEZA: WILLIAM LOPES; AGRADECIMENTOS: MEGA STAGE E MEGA MODEL BRASIL