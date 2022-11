Maurício Lima e a esposa celebram as bodas de prata

O bicampeão olímpico Maurício Lima e a designer Roberta Lima renovam votos em cerimônia no interior de São Paulo

Por Fernanda Chaves Publicado em 04/11/2022, às 09h14

Bicampeão olímpico de vôlei, Maurício Lima (54) celebrou mais uma conquista em sua vida, as bodas de prata com a mulher, a designer Roberta Abdo Lima (46). O ex-atleta e a amada renovaram os votos durante cerimônia bucólica em uma fazenda de Campinas, no interior paulista. “Fiquei mais ansiosa e nervosa do que no casamento há 25 anos. A emoção estava maior e melhor! Acho que era por causa de toda a história já vivida e construída”, avalia a noiva, que foi conduzida pelo primgênito, João Victor (23).

O ex-atleta, que foi acompanhado pela herdeira, Maria Eduarda (20), conta que na hora passou um filme em sua cabeça. “Olhar que o projeto vislumbrado por nós deu certo, entre idas, vindas, mudanças de casa, de cidade, de país. Passou tudo isso e sem ser pesado, foi de forma natural”, diz o paulista, que se declarou para a família durante a cerimônia. “Você e nossos filhos são a minha medalha de diamante”, disse.

De malas prontas para a Tailândia, o casal celebraria a data apenas com uma viagem romântica, mas os filhos sugeriram fazer uma festa. “Eles não poderão ir porque estão trabalhando e cursando a faculdade, então nos pediram para fazermos uma celebração em que eles pudessem estar presente”, conta a designer, que é muito ligada aos herdeiros. “Eles sempre curtem tudo ao nosso lado. Somos uma família muito unida e que gosta de fazer tudo junto. Sentimos que somos referência de casal e de amor para eles”, acredita Roberta, emocionada.

O casal se divertiu ao lado de familiares e amigos durante a noite, que foi animada pelo DJ Lu Caruso, pelo show da banda Thiago Gusi Band e da bateria Sambalanza. “Foi o momento mais lindo da minha vida”, diz Roberta.

Entre os muitos momentos felizes e alguns percalços, o casal se fortalece cada vez mais. “Olhar a emoção de Maurício me fez sentir que tudo valeu a pena”, afirma Roberta, que diz não ter segredo para a felicidade. “O nosso relacionamento é baseado na verdade, no companheirismo e no amor. Aquele fruto que plantamos há 25 anos é regado diariamente com um bom-dia carinhoso, cheio de bitoquinhas, café da manhã a dois, amor, carinho...”, ensina. O paulista já pensa na próxima boda. “Bora buscar essa medalha de ouro! Tem tempo ainda, né? Eu sou um homem de ouro, então eu não posso fugir à regra (risos)”, brinca.

Veja as fotos das bodas de prata de Maurício Lima e Roberta Lima:

Fotos: Strateji Photo & Film