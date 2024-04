Mariana Rios fala sobre reorganizar vida profissional: 'Fiel aos meus planos e sonhos'

Em entrevista à Revista CARAS, Mariana Rios conta detalhes de viagem na neve e novidades na carreira de apresentadora

Mundialmente conhecida por suas paisagens de tirar o fôlego, a gelada Aspen, nos Estados Unidos, foi o destino escolhido por Mariana Rios (38) para a temporada de férias. “Há nove anos eu estive lá pela primeira vez. Lembro que fiquei superemocionada quando vi aquela cidadezinha rodeada por montanhas cobertas de neve, que mais parecia um cenário encantado”, detalhou a atriz e apresentadora.

Além de aproveitar o tour para recarregar as energias, desta vez, Mariana teve a oportunidade de realizar um sonho de infância: esquiar na neve. “Conseguir ficar de pé no esqui, que antes era a minha insegurança! Deslizar pela neve que um dia foi um bloqueio e descer sob a inclinação da montanha, antes vista como medo, me faz compreender que, na vida, a perseverança e a paciência, ao serem deixadas de lado, se tornam reflexo do tempo perdido”, refletiu ela, referindo-se aos inúmeros desafios que já enfrentou.

“Que eu possa vencer dia após dia aquilo que, por tantas vezes, pensei ter si do vencida”, completou. A gastronomia também foi parte importante da experiência de Mariana, que curtiu a temporada de neve ao lado do namorado, João Luis Diniz D’Avila (27). “Aspen é um destino perfeito, que promete agradar a todos, tanto para a prática de esqui, quanto por ter restaurantes maravilhosos e galerias de arte imperdíveis. Me encanto sempre que vou e desejo voltar todos os anos”, contou a atriz, que desfilou looks quentinhos e para lá de estilosos na viagem.

De volta ao Brasil, a beldade reorganiza a vida profissional. Após deixar o comando do reality show A Grande Conquista, da RecordTV, ela deve estrear como apresentadora de uma nova atração no segundo semestre. “Nos dois últimos anos, tive duas grandes oportunidades, tanto apresentando a Ilha Record quanto o A Grande Conquista. Dois trabalhos que foram verdadeiros presentes para mim. Eu aprendi tanto, trabalhei muito ao lado de uma equipe que só me fez bem. Sou extremamente grata. E só eu sei o quanto foi difícil tomar a decisão em não aceitar o convite para apresentar a segunda temporada, mas preciso ser fiel aos meus planos e sonhos”, anunciou ela.

“A palavra para hoje é coragem. Sem ela estacionamos, não conseguindo sair do lugar. Desejo que ela sempre me acompanhe. Vamos em frente. Ontem, hoje e sempre”, disse Mariana.

