Juliana Silveira revela como lidou com abuso no passado: 'Tinha grito, comparação'

Após revelar que sofreu abusos no passado, Juliana Silveira abre o coração: 'Situações que, hoje, sei que não estavam certas'

A atriz Juliana Silveira (42) relembrou como lidou com situações de abuso no passado. Recentemente, ela contou que sofreu abuso moral, físico e sexual ao longo de sua vida. Agora, a artista abriu o jogo ao refletir sobre como lidou com tudo isso.

Em entrevista na Revista CARAS, ela contou que é adepta da terapia e reconhece que o mercado de trabalho evoluiu para as mulheres. "Faço terapia toda semana. Trabalho desde os meus 13 anos de idade em televisão. O mercado de trabalho mudou bastante e está mais saudável graças às mulheres que não se calaram e lutaram pelo nosso direito de trabalhar em paz e em segurança", disse ela.

E ela completou sobre o que enfrentou no passado. "Demorei para ter um episódio de abuso, mas acredito que o ambiente era tóxico e isso era normalizado. Tinha grito, comparação, competição, pressão, desrespeito. Você vai aprendendo a lidar com isso e começa a achar normal passar por situações que, hoje, sei que não estavam certas e que não eram saudáveis. Sempre soube me defender muito bem e as coisas nuncas evoluíram para uma agressão maior, o que não quer dizer que eu não tenha sofrido. Acho extremamente fundamental construir um ambiente de bastante confiança quando você trabalha com arte, criatividade", declarou.

Ao ser questionada se mudaria algo, ela negou. "Não mudaria nada. Quando olho para a minha trajetória, tenho carinho pela menina corajosa, criativa e focada que me trouxe até aqui. Sempre amei trabalhar. Erros ou escolhas que não se mostraram tão boas ficaram como ensinamentos e me fizeram mais forte", comentou.

Relembre o desabafo de Juliana Silveira quando revelou o abuso

O desabafo de Juliana Silveira foi feito na época em que um médico anestesista foi flagrado abusando de uma paciente durante o parto cesariana. Com isso, ela decidiu defender as mulheres e contou que também já sofreu abuso.

"Eu não queria ter que escrever ou admitir isso publicamente, mas SIM. Eu já sofri abuso. Moral, físico e sexual. Mesmo com todos os privilégios existentes em minha caminhada eu não consegui escapar da sina que é SER mulher em uma sociedade machista e misógina. As últimas semanas despertaram diversos gatilhos. Estarmos hoje nas redes sociais, tornando pública a violência que milhões de mulheres passaram em silêncio ou que foram desacreditadas ao resolverem pedir ajuda, nos sinaliza que estamos em um processo de amadurecimento. É extremamente desagradável ler sobre isso, eu concordo", afirmou.

"Se você é mulher e não tem nenhum episódio desses em sua história, saiba que você faz parte de um grupo muito pequeno entre todas nós. Precisamos falar sobre assédio, estupro e aborto. Precisamos ver esses criminosos recebendo suas sentenças. Precisamos e temos muito para fazer, mas existe um fio de esperança na evolução da nossa sociedade. Podemos e queremos um mundo em que a gente possa confiar uns nos outros e que possamos nos sentir seguras. Já não aguentamos mais. Queremos e merecemos justiça", finalizou.