Juliana Schalch se ressignifica diante da maternidade: 'Me sinto mais madura'

Após a chegada de Martim, Juliana Schalch usa experiência pessoal para mergulhar no mundo infantil

O universo lúdico e colorido das crianças tem sido uma constante na vida de Juliana Schalch (38) desde a chegada do herdeiro, o pequeno Martim (2), fruto da feliz relação com Henrique Guimarães (40). Não bastasse o mergulho na maternidade, a vida profissional, por coincidência do destino, a presenteou com trabalhos que transitam pelo mesmo cenário: o das crianças.

“É um lugar em que exercitamos não só o trabalho como atriz, mas a escuta e o aprendizado de jovens atores. A gente orienta, acolhe e isso é muito bacana”, diz a atriz, no elenco da novela A Infância de Romeu e Julieta, do SBT, e da série Vicky e a Musa, do Globoplay. E, se nos estúdios a troca com as crianças é rica, em casa, com Martim, não é diferente. “Ter me tornado mãe me trouxe a lugares que eu ainda não habitava. Cuidados, atenção, espaços em que eu não tinha a vivência”, fala ela, em papo exclusivo com CARAS.

– No dia a dia do trabalho, o que aprende com as crianças?

– Esse olhar atento, vivo, a vontade de aprender e a presença integral. Está sendo muito rica toda essa experiência.

– Você disse que a maternidade te apresentou novas vivências. Quer repetir a dose?

– Eu sou uma mãe coruja, apaixonada! Até penso em ter mais filhos, mas agora não.

– São mais de 15 anos de carreira. Ao longo desse tempo, quais mudanças destaca?

– Hoje em dia, me sinto mais segura como atriz, em outro lugar de presença no set de filmagem, outro lugar de compreensão sobre as expectativas que tenho dos trabalhos, a própria forma como conversar com a equipe, direção e outros atores sobre as minhas percepções da personagem e o que eu trago sobre proposta cênica. Acho que todos esses aspectos se modificaram muito durante os anos. Me sinto mais madura, um cuidado consciente, muito mais preparada.

– Apesar de se sentir segura, acha uma carreira difícil?

– Extremamente difícil! Todo ator precisa ter um cuidado consigo próprio, fazer terapia, exercícios que façam com que ele tenha consciência de si, do personagem e da situação que ele entra em uma produção. É um trabalhar constante para controlar a ansiedade. Nós recebemos muitos nãos e temos que entender que, às vezes, aquele personagem não é para você. Ter perseverança e paciência.

– Muitos atores estão migrando para o streaming. Como encara esse movimento? É uma maneira de abrir portas em um mercado que parece ser restrito?

– O streaming está abrindo oportunidades. É um fluxo do mercado se abrindo e oferecendo mais oportunidades para todos os profissionais envolvidos nas produções. O Brasil tem muitas pessoas qualificadas para o audiovisual e passou por um momento complicado na pandemia. Agora, está reaquecendo. Eu encaro de uma maneira muito positiva todo esse movimento.

