'Musa da dança' no Globoplay, atriz revela que personagem na TV ajudou a lidar com maternidade

Em entrevista à CARAS Brasil, Juliana Schalch entregou desafios de equilibrar maternidade com primeiros papéis após se tornar mãe

Juliana Schalch (38), que estrela Romeu e Julieta como Mariana, mãe da protagonista da novela, também vive a maternidade fora da TV. A intérprete da musa da dança em Vicky e a Musa, do Globoplay, teve seu primeiro filho, Martim (01), em setembro de 2021 e, desde então, concilia a rotina do pequeno com o seu trabalho na atuação. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz entregou os desafios de equilibrar os primeiros papéis após a gravidez com o crescimento de Martim e ainda revelou que sua personagem em Romeu e Julieta ajudou a lidar com a maternidade.

"A Mariana já me ensinou de cara que o que importa é o tempo que a gente está com eles [filhos] e não ficar se culpando pelo tempo que a gente não está. Não adianta a gente ficar se culpando por ter que trabalhar, por ter que dar conta da nossa vida profissional e isso faz parte da nossa vida e vai fazer parte da vida do Martim também", compartilhou a atriz sobre a relação do papel em Romeu e Julieta com a maternidade .

"Aprendi isso por conta da história de vida da Mariana, o trauma que ela viveu, ser presa quando a Julieta ainda estava pequenininha e outras coisas, como não adianta a gente querer controlar nada, as crianças vão fazer as próprias escolhas, vão gostar de quem elas quiserem gostar e a gente vai educando para que essas escolhas sejam as melhores possíveis para a vida delas", acrescentou Juliana Schalch .

A atriz também entregou como faz para equilibrar as gravações de Romeu e Julieta com a maternidade: "Realmente é desafiador conciliar a maternidade e as gravações. Os horários das gravações são irregulares, não tenho uma rotina. Estava amamentando quando comecei a gravar a novela, então foi desafiador e bonito também, porque as coisas vão se ajustando".

Leia também: Estrela de Vicky e a Musa dá show nos palcos ao viver puritana em musical cômico