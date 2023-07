Estrela de Vicky e a Musa dá show nos palcos ao viver puritana em musical cômico

Em entrevista à CARAS Brasil, Bel Lima, estrela de Vicky e a Musa, refletiu sobre estreia no audiovisual e entregou bastidores de musical

Bel Lima, que estrela Vicky e a Musa como Euterpe, dá show nos palcos como a puritana Portia no musical cômicoAlguma Coisa Podre, em cartaz no Teatro Porto, em São Paulo, até 6 de agosto. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz falou sobre viver as personagens, refletiu sobre estreia no audiovisual e ainda entregou bastidores da produção teatral.

"Adoro fazer comédia. O maior desafio é manter o frescor e a verdade sem engessar e nem exagerar. [...] O grande diferencial desse musical é que a gente se diverte tanto em cena quanto o público que está assistindo", compartilhou a atriz de Vicky e a Musa sobre o musical Alguma Coisa Podre.

"A gente brinca que tem o show no palco e o show paralelo nas coxias, porque é um astral maravilhoso e todos se divertem muito. Técnicos de palco, camareiros, peruqueiros, elenco, a produção, todo mundo acompanhando e dançando junto", acrescentou Bel Lima sobre os bastidores da produção teatral.

A atriz também comentou sobre sua personagem em Alguma Coisa Podre: "A Portia é uma puritana que foi muito reprimida pelo pai - durante a peça descobrimos que ele é reprimido em si - mas, apesar disso, ela consegue enxergar na poesia e na arte um acolhimento, uma vontade de ser quem ela realmente é. Ela acredita no amor acima de tudo, e eu compartilho demais desse pensamento".

Leia também: Grace Gianoukas encarna Dercy no teatro e revela planos internacionais: 'Surfe de emoções'