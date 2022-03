Maternidade e educação infantil: 10 livros que você precisa conhecer

O período da gestação é único e especial, além de ser o responsável por grandes mudanças na vida da mulher. Por isso, é normal que neste momento muitas dúvidas venham à tona, não é mesmo?

E para te ajudar a viver esta fase da melhor forma possível, preparamos uma lista com 10 livros incríveis que todas as mamães - de primeira viagem ou as mais experientes - vão amar descobrir, e que abordam os mais diversos temas sobre gravidez, cuidados com o bebê, desenvolvimento da criança, educação infantil e muito mais!

Dá uma olhada:

1. A maternidade e o encontro com a própria sombra: https://amzn.to/3ukjPF5

2. Agora que sou mãe: https://amzn.to/3vAEyok

3. O livro que você gostaria que seus pais tivessem lido (e seus filhos ficarão gratos por você ler): https://amzn.to/2Ror1l4

4. Mãe recém-nascida: https://amzn.to/2RoVu2i

5. Para educar crianças feministas: https://amzn.to/3h1fOl6

6. Disciplina positiva para crianças de 0 a 3 anos: https://amzn.to/3ukjFxw

7. Como criar filhos para o mundo: https://amzn.to/3uiNpLk

8. O grande livro do bebê: https://amzn.to/3vEvFtX

9. A criança montessori: https://amzn.to/3ti7Kz4

10. Pais e mães conscientes: como transformar nossas vidas para empoderar nossos filhos: https://amzn.to/3ujRRJQ

Vale lembrar que os preços e a quantidade disponível dos produtos condizem com os preços do site da Amazon. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

