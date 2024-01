Jonathan Azevedo abre a relação com o filho, Matheus: 'Aprendizado contínuo'

Em entrevista à CARAS Brasil, Jonathan Azevedo refletiu sobre a paternidade e ainda comentou a relação com o filho de 4 anos

No ar como Odilon de Terra e Paixão, o ator Jonathan Azevedo (37) celebra todo o conhecimento que conquistou ao longo dos anos. Segundo ele, uma parte importante da bagagem que adquiriu chegou com o nascimento de seu filho, Matheus Gabriel (4).

"A paternidade foi algo que me fez refletir sobre o que eu queria, não só para mim, mas para minha família, minhas comunidades, as crianças que me veem. A minha relação com o Matheus é de aprendizado contínuo", afirmou Jonathan Azevedo , em entrevista à CARAS Brasil.

O pequeno nasceu em outubro de 2019, fruto da amizade entre o ator e Maria Patricia Borges. Junto à todos os aprendizados, o artista ainda diz que o nascimento de seu filho acendeu um alerta para sua criação, especialmente pensando em temas como machismo, relações, afetividade e outros temas.

Para ele, o filho já o ensina a ter um olhar diferente para o mundo, por vir de uma geração com mais acesso à informação. "Se você prestar atenção em como as crianças olham para o mundo, conseguirá encontrar soluções para o que nós estamos passando agora."

Além disso, Jonathan Azevedo ressalta que o filho não precisará passar pelas mesmas dificuldades que ele enfrentou em sua jornada. Apesar disso, ele toma cuidado para que o herdeiro entenda a construção de sua carreira como um todo.

"Uma das coisas que me fez mais correr na frente dos meus sonhos e não atrás, foi o fato que eu não tinha nada, [mas] eu também tinha tudo. Eu tenho pais amorosos, uma casa, mesmo com dificuldade, eu tinha alimentação. Comecei a trabalhar também cedo, para poder ter as coisas que eu queria."

"Eu sempre fui curioso para pelo conhecimento. É isso que eu quero passar para o Matheus também, mesmo com essa nova estrutura, que ele corra na frente dos sonhos dele e não dependa só de pai, mãe ou de estrutura familiar para que ele possa desenvolver como pessoa", acrescenta.

Sempre visando o melhor lado das situações, o artista ainda diz que trava uma guerra consigo mesmo o tempo inteiro. Para ele, às vezes é difícil aceitar suas conquistas e apenas curtir o momento, por isso, sempre tenta passar mensagens de paz, amor e luz.

"Eu tento sempre buscar, não só na fala, mas dentro de mim, paz e amor. Não importa onde seja, tem um pingo de luz. Eu gosto de falar de luz porque para ter luz tem que ter escuridão, e eu já passei por muitos lugares escuros."

O ator ainda celebra uma nova fase na televisão, com mais oportunidades e representatividade nas telas, mesmo que nem sempre tenha sido assim. "Eu cheguei em um momento da minha carreira que eu chegava em diversos lugares e só tinha eu de preto. Para mim aquilo não fazia sentido, porque o que de fato que me acendeu foi um lugar de preto."

"Eu vejo que minha carreira circulou para um lugar bacana e eu quero que tenha sempre mais pessoas incríveis chegando para poder somar. Também tento fazer com a Carta Preta, minha empresa com a Juliana, minha empresária e sócia dentro dessa correria. [Tentamos] trazer roteiros afirmativos e alegres para pessoas como eu."

Hoje, conquistando cada vez mais conhecimento, ele assegura que tem como missão não perder sua essência. "Um dos meus sonhos era estar no meu lugar, tendo o que eu tenho e com as pessoas que amo. Eu tenho tudo isso no Vidigal e na Cruzada. Sou apaixonado pelo Jonathan que eu sou e vou continuar lutando para não perder a minha essência."